Centro de la Imagen lanza nueva edición de Bienal de Fotografía en CDMX

La Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen es un certamen con enfoque en esta expresión artística que busca reconocer e impulsar su producción en México. Tiene sus orígenes en el Salón Nacional de Artes Plásticas, donde se dedicó por primera vez un lugar a la fotografía en 1979, impulsando la creación de la Bienal Nacional de Fotografía al año siguiente.Este espacio artístico y cultural dentro del Centro de la Imagen, fundado en 1994, brinda la oportunidad de conocer y dejar memoria de la escena fotográfica contemporánea en el contexto nacional y se consolida como una parte fundamental de su programación como un importante espacio de exhibición y diálogo en torno a la práctica fotográfica actual.En esta edición número 21 de la Bienal de Fotografía, las obras de las y los artistas reflejan preocupaciones sociales, personales y existenciales: algunos exploran la identidad desde el cuestionamiento al género y a las dinámicas de poder masculinas; también se abordan experiencias de vida complejas, como la de vivir con VIH o cáncer de mama.La amplia propuesta documental en la Bienal comparte temáticas como la festividad en torno a los imitadores de Juan Gabriel y la lucha contra el cambio climático de la comunidad pesquera de El Bosque, en Tabasco, entre otras.Destaca en este certamen el cortometraje "Al filo del agua" y "Trabajo emocional", que adentra al espectador en el sentir de trabajadoras y trabajadores dedicados al servicio, quienes además de contar sus historias, demuestran lo complicado que puede ser sonreír durante un minuto.Los y las artistas en exhibición son:La Bienal de Fotografía está abierta en un horario de miércoles a sábado, de 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas, hasta marzo de 2026. La entrada es gratuita.