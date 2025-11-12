Cuernavaca presenta el Broadway International Film Festival 2025

Por primera vez, el Broadway International Film Festival Cuernavaca 2025 se llevará a cabo en Cuernava, Morelos, dio a conocer el titular de la Secretaría de Turismo, Daniel Altafi Valladares, los días 21 y 22 de noviembre en Cinemex Plaza Bugambiliase, se espera que impulse el turismo cultural, cinematográfico y económico de la entidad.

La actriz y productora Maritza Olivares agregó que lo visualiza como una plataforma de proyección internacional.

El respaldo institucional fue agradecido por Maritza Olivares y señaló que el festival busca ser un puente entre México, Hollywood y el mundo, e impulsará el talento local y la identidad cultural mexicana a través del cine.

Esta primera edición contará con la participación de cineastas de más de 120 países y proyectará más de 160 películas internacionales.

El evento está planeado para incluir una variedad de actividades, el programa incluye conversatorios con actores y productores, homenajes especiales, actividades culturales y una alfombra roja en donde se esperan figuras reconocidas de varios medios como Alejandro Tommasi, María Rojo, Lisset y Linda Park, entre otros.

Se proyectará el cortometraje “A las once, Rebeca” con la intención de conmemorar al póstumo actor Manuel Ojeda. La obra simboliza respeto, memoria y admiración al legado del artista.

Se realizarán actividades solidarias en apoyo a una fundación local mediante la entrega de juguetes, cobijas e insumos, reafirmando que el arte y la cultura también son instrumentos de transformación y empatía.

Después de 18 años de trayectoria en Los Ángeles, California, el Broadway International Film Festival se ha convertido en un espacio predilecto en donde cineastas de todo el mundo pueden encontrar su voz.

Y ahora ha encontrado en Cuernavaca un nuevo lugar para el arte intencionalidad, la creatividad y la identidad cultural. El evento tiene la intención, según explica el secretario de turismo, de reflejar el compromiso del Gobierno estatal por fortalecer el turismo cultural y cinematográfico como motores de desarrollo.

"Que el Broadway International Film Festival llegue a Cuernavaca no es un hecho menor: es una señal de confianza, de talento y de apertura", expresó.

Con información de SUN.

TG

