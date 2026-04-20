Jonatan Guzmán asume Canacine Jalisco con apuesta por la unidad de la industria

En el marco del cuarto día de actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Jonatan Guzmán tomó protesta como presidente de Canacine Jalisco , en un acto en el que estuvo acompañado en el presídium por Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara; el presidente del Patronato del FICG, Guillermo Gómez Mata; el titular nacional de Canacine, Mauricio Durán, y Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco.

“Tengo 25 años trabajando en el ámbito audiovisual y, si algo he aprendido, es que esta disciplina te exige entender lo que es el trabajo en equipo”, expresó, al subrayar que cada proceso depende de la articulación de todos sus eslabones. En ese sentido, insistió en que el éxito de una película no es individual, sino el resultado de una cadena de esfuerzos coordinados.

El nuevo presidente también destacó el papel transformador del cine . “Es magia: el cine nos une, el cine nos inspira… el propósito del audiovisual es transmitir emociones”. Para Guzmán, una obra que no genera una reacción en el espectador “no cumplió su objetivo”, una reflexión que conecta con su experiencia tanto en medios como en la formación académica.

A partir de ese recorrido profesional —que incluye trabajo en televisión, servicio público y docencia en universidades como la Universidad de Guadalajara—, planteó la necesidad de articular los distintos frentes del sector: la academia, la industria, el gobierno y las audiencias. “Encuentro una gran oportunidad para unir todas estas piezas”, señaló, al advertir que México, pese a ser la cuarta taquilla a nivel mundial, aún enfrenta el reto de fortalecer su producción propia.

Como ruta de acción, Guzmán delineó cuatro ejes estratégicos . El primero, inteligencia de mercado, enfocado en identificar capacidades locales y oportunidades internacionales. El segundo, promoción, con el objetivo de posicionar a Jalisco —y, particularmente, a ciudades como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque— como un polo creativo. El tercero, vinculación, orientado a generar alianzas con otros ecosistemas audiovisuales. Y el cuarto, capacitación, centrado en la profesionalización constante ante una industria en crecimiento.

Para llevar a cabo este plan, el presidente de Canacine Jalisco destacó el respaldo de su mesa directiva, integrada por Fabiola Velázquez, Verónica Guillén, Andrés Díaz, Ana Monterrubio, Genaro —asesor legal— y José Iñesta, director de Pixelatl. “Cuento con ellos y ustedes cuentan conmigo para establecer mesas de trabajo y empujar cada vez a mejores puertos la industria de Jalisco”, afirmó.

Finalmente, Guzmán hizo un llamado a fortalecer la producción nacional bajo un modelo de colaboración entre el sector público, privado y académico . “Yo creo fielmente en el ejercicio de la triple hélice”, apuntó, al tiempo que invitó a la comunidad a impulsar y consumir cine mexicano: “Apoyar, producir cada vez más cine mexicano y ver cada vez más cine mexicano”, concluyó.

SV