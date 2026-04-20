Premio Maguey celebra quince años en el FICG con Queerciañera

“El cine es humanidad", fue la frase con el que Pavel Cortés, actual director de programación del Premio Maguey, inició la conferencia que celebró los quince años del premio dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en su edición 41, bajo el lema “Queerciañera”.

Desde su creación en 2012, el Premio Maguey ha celebrado el cine y la cultura queer de distintas latitudes de Iberoamérica, consolidándose como un espacio de visibilidad y reflexión dentro del festival.

La conferencia contó con la presencia de la directora general del FICG, Estrella Araiza; el presidente del patronato, Guillermo Gómez Mata; la actriz española Lola Dueñas; el fotógrafo de la exposición “Ánimas”, Gustavo García; la artista drag chilena C. Pher, y el diseñador de la estatuilla “Emme”, Aldo Tostado.

Mata fue el primero en destacar la importancia del Premio Maguey para el FICG: “es un espacio que va más allá de la división, es un espacio de libertad, y el cine es eso también”. Por su parte, Cortés refirió que el Premio Maguey es “festejar un festival dentro del festival”, una especie de pequeño corazón que mueve al FICG y que pretende mostrar al “cine como una herramienta de transformación social”. También enfatizó que la temática de “Queerciañera” para este 2026 atiende a la coincidencia de su aniversario con las coloridas e histriónicas fiestas de “XV” años celebradas en todo el país.

Con la cinematografía como pretexto para hacer arte queer, el Premio Maguey apuesta por dieciséis títulos documentales y de ficción que abordan la diversidad y narrativas LGTBQ+; siete de las producciones son mexicanas, y una de ellas es una triple colaboración entre Chile, Cuba y México. Entre los títulos que competirán se encuentran “Calle Cuba”, “El círculo de los mentirosos”, “Cobijo” y “Yo tengo dos papás”.

Además de anunciar las obras que aspiran al “Emme”, Cortés felicitó a Lola Dueñas, homenaje Maguey en trayectoria; a C. Pher, homenaje a Drag Icon; y a la actriz Valentina, homenaje a Queer Icon, además de recordar a Pablo Ruiz —referente de la cultura queer en Puerto Vallarta y creador del centro nocturno “Paco Paco”— en homenaje póstumo.

Respecto a su homenaje, Lola Dueñas se mostró profundamente conmovida, refirió que se trata de uno de los galardones más bonitos y especiales de su carrera. También declaró que “la verdadera riqueza está en la diversidad, esa es la luz” y dijo estar muy contenta por el reestreno de “Mar Adentro” a casi veintiún años de que esta viera la luz por primera vez.

La chilena C. Pher también dijo estar honrada, pues el premio reconoce y dignifica la existencia de personas que han sido violentadas por su identidad y preferencia de género. A lo anterior, la artista apuntó a que recibirlo aquí es aún más especial porque “México es mi segunda casa”.

Los ganadores del Premio Maguey para esta edición recibirán la estatuilla del “Emme”, intervenida por el artista nayarita Aldo Toscano quien, al tomar el micrófono, expresó que es una propuesta basada en la cultura “del BDSM y la cultura vaquera. Un encuentro entre la artesanía y la piel de bovino, donde se celebra la unión entre el placer y el castigo”.

Las dieciséis obras que aspiran al Premio Maguey de 2026 en la edición 41 del FICG son:

“Calle Cuba” de Vanessa Batista;

“Cobijo” de Adrián Silvestre;

“Mickey” de Dano García;

“Nuestro cuerpo es una estrella que se expande” de Semillites Hernández Velasco y Tania Hernández Velasco;

“Yo tengo dos papás” de Edgar Reyes;

“El círculo de los mentirosos” de Nancy Cruz Orozco;

“Eu Vou Ter Saudades de Você” de Daniel Ribeiro;

“Erupcja” de Pete Ohs, “Feito pipa” de Allan Deberton;

“Iván & Hadoum” de Ian de la Rosa;

“Lo que nos van dejando” de Issa García Ascot;

“No Dogs Allowed” de Steve Bache;

“Pioneras” de Marta Díaz de Lope Díaz;

“Se busca” de Kenya Márquez;

“Soy Mario” de Sharon Kleinberg; y

“On The Sea” de Helen Walsh.

Al participar, la directora del FICG, Estrella Araiza, se mostró agradecida de que el Premio Maguey estuviera a cargo de Cortés, compartió que este siempre había mostrado un gran compromiso y sensibilidad por la causa, sumado a que realizarlo ya era una parte inherente al festival cinematográfico.

Antes de concluir y, manteniendo congruencia con el discurso sociocultural del premio, Cortés solicitó al Congreso de Jalisco respetar y garantizar la identidad legal de las infancias transgénero; “no puede existir una celebración así mientras los derechos más básicos de nuestras infancias no pueden ser garantizados”.

YC