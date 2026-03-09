Darren Aronofsky encabezará el FICG 41 como homenajeado internacional

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara dio detalles de su edición 41 y uno de los platos fuertes es la visita del cineasta estadounidense Darren Aronofsky, quien será reconocido con el Homenaje Internacional y estará presente durante las actividades del encuentro cinematográfico, programado del 17 al 25 de abril.

Durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este lunes, los organizadores revelaron los primeros detalles del festival, destacando la participación del director como uno de los ejes principales de esta edición.

La inauguración del FICG 41 estará a cargo de Moscas, quinto largometraje del cineasta mexicano Fernando Eimbcke, producción que abrirá oficialmente las actividades del festival.

Además, se anunciaron los reconocimientos especiales que formarán parte de la ceremonia de homenajes. La actriz Luisa Huertas recibirá el Homenaje Trayectoria Cine Mexicano, mientras que la intérprete Lola Dueñas será distinguida con el Homenaje Premio Maguey Trayectoria. Por su parte, Elena Vilardell será reconocida con el Homenaje Industrias FICG.

Los organizadores también confirmaron que, tras recientes hechos de seguridad registrados en Guadalajara, esta edición contará con un protocolo especial para garantizar el desarrollo seguro de las actividades y la asistencia del público.

