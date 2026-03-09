Por primera vez, dos recintos escénicos municipales de Guadalajara -el Teatro Jaime Torres Bodet y el Laboratorio de Artes Variedades (LARVA)- contarán con una cartelera anticipada que abarcará varios meses de programación. La iniciativa permitirá que el público conozca con antelación las obras, conciertos y espectáculos escénicos que se presentarán entre marzo y julio, algo poco habitual en la gestión de espacios culturales públicos.

La estrategia forma parte de una nueva política de programación impulsada por la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, que busca ofrecer una agenda estable para los espectadores y, al mismo tiempo, abrir más oportunidades para la comunidad artística local. La cartelera reunirá decenas de proyectos escénicos provenientes de distintas disciplinas, con el objetivo de consolidar una programación continua que pueda consultarse con tiempo y que facilite la formación de audiencias.

La programación cultural de una ciudad rara vez se percibe como un sistema organizado. Para muchos espectadores, las funciones de teatro, danza o música aparecen de manera fragmentada: una obra en un fin de semana, un concierto inesperado, un festival que llega y se va. En ese escenario, las carteleras anticipadas se vuelven herramientas fundamentales para la vida cultural de una ciudad. Permiten a los públicos planear su asistencia, facilitan la difusión de las compañías y ayudan a consolidar hábitos de consumo cultural.

La iniciativa surge después de un año en el que ambos espacios incrementaron de manera significativa su actividad. “LARVA tuvo una cartelera muy importante el año pasado. Desde Cultura Guadalajara se trabajó para que este espacio escénico tuviera una agenda permanente y se logró. Se llevaron a cabo más de 100 actividades, triplicando el número de actividades de años previos”, explicó Carlos González, director de Cultura Guadalajara, en entrevista con EL INFORMADOR. En el caso del Teatro Jaime Torres Bodet, que reabrió sus puertas en agosto del año pasado, se registraron alrededor de 50 montajes durante sus primeros meses de operación.

Una convocatoria para abrir los teatros

El aumento en la actividad escénica también evidenció una demanda constante por parte de la comunidad artística local. La necesidad de contar con más espacios donde presentar obras, conciertos o espectáculos escénicos se convirtió en uno de los principales diagnósticos del equipo cultural del Ayuntamiento. “Detectamos que hay una necesidad importante de la comunidad cultural y artística, sobre todo escénica, para poder presentar sus proyectos en los espacios”, explicó Carlos González.

Ante esa situación, la Dirección de Cultura decidió abrir una convocatoria pública dirigida a creadores y compañías interesadas en presentarse en ambos teatros municipales. El objetivo era construir una cartelera anticipada que reuniera proyectos independientes de distintas disciplinas. “Nos propusimos pensar toda la política pública de Guadalajara en la ciudadanía, en los espectadores. Muchas veces hay muchos eventos, pero a veces les es complicado seguirlos. Por eso abrimos una convocatoria para proyectos escénicos que quisieran llevarse a cabo tanto en el Teatro Jaime Torres Bodet como en LARVA”, señaló González.

La respuesta superó las expectativas del equipo organizador. En total se recibieron 144 proyectos escénicos, lo que confirmó la vitalidad de la escena cultural de la ciudad. “Recibimos 144 proyectos. La verdad es que sí nos sorprendió”, señaló el director de Cultura. De ese total, 78 correspondieron al Teatro Jaime Torres Bodet y 66 a LARVA.

Tras el proceso de selección se eligieron 27 proyectos para el Torres Bodet y 32 para LARVA, lo que dará como resultado 59 montajes escénicos entre marzo y julio. La convocatoria se abrirá nuevamente en mayo para organizar la programación de la segunda mitad del año.

La intención principal es ofrecer una cartelera estable que permita a los públicos consultar con tiempo qué obras se presentarán en la ciudad. “Es la primera vez que vamos a poder tener una cartelera anticipada desde marzo hasta julio. La gente podrá consultar qué está ocurriendo en los teatros de la ciudad, anticipar sus entradas y organizarse para asistir”, explicó Carlos González.

Además del beneficio para los espectadores, la iniciativa busca fortalecer la relación entre los recintos culturales y las comunidades artísticas que utilizan esos espacios. “Queremos que sea la comunidad artística quien defina la cartelera y su público”, compartió Abigail Vázquez, directora de LARVA.

LARVA: Programación destacada

12 y 15 de marzo - “Jesús lloró por última vez en un muro de concreto” (Drama en Blanco).

“Jesús lloró por última vez en un muro de concreto” (Drama en Blanco). 13 y 14 de marzo - “Del negro al silencio” (Proyecto al Margen).

“Del negro al silencio” (Proyecto al Margen). 19 de marzo - “Las Maleconas” (Maleconas Cabaret).

“Las Maleconas” (Maleconas Cabaret). 22 de marzo - “Animales humanos inadaptados” - Monólogo a 5 cuerpos (DOCA Danza Contemporánea).

“Animales humanos inadaptados” - Monólogo a 5 cuerpos (DOCA Danza Contemporánea). 26 y 27 de marzo - “Solo las cucarachas pueden sobrevivir al fin del mundo” (D’Mentes Escénicas).

“Solo las cucarachas pueden sobrevivir al fin del mundo” (D’Mentes Escénicas). 28 de marzo - Concierto: Orquesta Beethoven de Jalisco.

Concierto: Orquesta Beethoven de Jalisco. 16 de abril - “El mundo en un abrazo” (Malandraca Tango Company).

“El mundo en un abrazo” (Malandraca Tango Company). 17 y 18 de abril - “G.U.M” (Laura Castellanos).

“G.U.M” (Laura Castellanos). 23 y 24 de abril - “Pasarela de moda Escamante”

“Pasarela de moda Escamante” 25 de abril - Concierto MASS: Marlento, The Polar Dream y Birdhaus

Concierto MASS: Marlento, The Polar Dream y Birdhaus 30 de abril - Niglos en concierto.

Un programa que reúne diversas disciplinas

La convocatoria incluyó proyectos de diversas disciplinas escénicas, lo que permitirá ofrecer una programación heterogénea a lo largo de los próximos meses. Teatro, música, danza, circo y propuestas multidisciplinarias forman parte de la agenda que se desarrollará en ambos recintos.

“Tenemos una diversidad que era lo que buscábamos. La convocatoria era para todas las artes escénicas: música, teatro, danza, circo, propuestas multidisciplinarias y transdisciplinarias”, explicó Abigail Vázquez, encargada de Espacios Escénicos de Cultura Guadalajara, entre ellos el LARVA. En el caso de Larva, espacio que históricamente ha funcionado como laboratorio artístico, la programación también incluirá propuestas experimentales. “LARVA siempre ha sido un espacio de experimentación, así que también se abrió a este tipo de eventos más arriesgados”, añadió.

El programa reúne proyectos de distintas generaciones de creadores. En la cartelera conviven artistas emergentes con compañías consolidadas que ya cuentan con trayectoria dentro de la escena local. “Tenemos desde proyectos muy emergentes hasta proyectos consolidados. Nos interesa que los públicos convivan con esa diversidad”, explicó Abigail Vázquez.

La programación también incorporará actividades relacionadas con distintas agendas culturales y sociales. Entre ellas se encuentra el Festival Las Morras, que se desarrollará en el marco del 8 de marzo, así como actividades vinculadas con las infancias y con las comunidades de diversidad sexual y de género.

Uno de los objetivos de esta estrategia es consolidar una dinámica permanente de funciones durante la semana. En el caso de LARVA, la programación se desarrollará de jueves a domingo, lo que permitirá activar el espacio escénico de forma continua. “Siempre va a haber algo de jueves a domingo. La gente se va a acostumbrar a venir al teatro desde el jueves, no solamente el fin de semana”, explicó Abigail Vázquez.

Cultura como espacio de encuentro

Para la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, el proyecto forma parte de una política pública orientada a fortalecer la vida cultural de la ciudad mediante el uso activo de los espacios públicos. La estrategia busca facilitar el acceso de los creadores a los teatros municipales y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de encuentro entre artistas y espectadores.

“La encomienda es ofrecer espacios públicos llenos de contenido. Más que producir nosotros mismos todos los espectáculos, se trata de abrir los espacios a la comunidad cultural para que presenten sus proyectos”, dijo González.

La expectativa es que esta programación continua contribuya a fortalecer los hábitos culturales del público. La experiencia teatral, señalaron los organizadores, forma parte de una dinámica social más amplia que incluye el encuentro, la conversación y la circulación por la ciudad. “La experiencia del teatro tiene que ver con la colectividad, con el trayecto, con lo que haces antes y después de la función. Todo eso forma parte de la vida cultural”, explicó Carlos González.

Programación diversa en el Torres Bodet

El Teatro Jaime Torres Bodet también contará con una estructura de programación definida para cada día de la semana. La intención es ofrecer distintos tipos de espectáculos según el perfil de los públicos.

“Los jueves vamos a tener proyectos emergentes. Son chicos que están en el camino de la profesionalización y que presentan obras que en muchos casos son proyectos de titulación”, explicó Edith Castillo, encargada del Teatro Jaime Torres Bodet, sobre la programación del recinto. Los viernes estarán dedicados a la música y la danza, con conciertos y presentaciones de discos de artistas locales.

Los sábados se presentarán obras de compañías con mayor trayectoria dentro de la escena teatral. Los domingos estarán reservados para funciones dirigidas al público infantil. “Los domingos a la una de la tarde tendremos teatro para las infancias. También habrá proyectos de danza y conciertos para niños”, compartió Castillo.

Entre las propuestas que formarán parte de la cartelera destacan también diversos monólogos y espectáculos que exploran distintos lenguajes escénicos. “Recibimos muchos monólogos. Habrá propuestas de teatro cabaret, clown y obras que abordan temas desde la perspectiva de género”.

La programación incluirá además experiencias escénicas poco frecuentes en los teatros de la ciudad, como el teatro para bebés, que abrirá la cartelera del recinto durante el mes de marzo.

Teatro Jaime Torres Bodet: Programación destacada

14, 21 y 28 de marzo - “Me encontró el amor” (Axolote Artes Escénicas).

“Me encontró el amor” (Axolote Artes Escénicas). 15, 22 y 29 de marzo - “Me importas tú. Boleros para abrazar” (A la Deriva Teatro).

“Me importas tú. Boleros para abrazar” (A la Deriva Teatro). 19 y 26 de marzo - “Ser + No ser = Nose. Instructivo para aquellos que no saben qué ser” (Estrellitas Asesinas).

“Ser + No ser = Nose. Instructivo para aquellos que no saben qué ser” (Estrellitas Asesinas). 20 de marzo - Concierto: Mujeres compositoras.

Concierto: Mujeres compositoras. 27 de marzo - “Líneas de fuga” (proyecto sonoro contemporáneo).

“Líneas de fuga” (proyecto sonoro contemporáneo). 16, 23 y 30 de abril - “Nezahualcóyotl nunca me escribió un corrido tumbado” (Miklan).

“Nezahualcóyotl nunca me escribió un corrido tumbado” (Miklan). 18 y 25 de abril - “Firulais ‘El resto es silencio’” (Boba Comedia / Paralelo Teatro).

“Firulais ‘El resto es silencio’” (Boba Comedia / Paralelo Teatro). 19 y 26 de abril - Un sueño que resuena (Ballet Folklórico Nuevo Jalisco).

Un sueño que resuena (Ballet Folklórico Nuevo Jalisco). 24 de abril - Concierto escénico Music & Nature.

