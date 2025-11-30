Ibargüengoitia bajo la lente de Luis Estrada: sátira, filias y fantasmas en la FIL Guadalajara

Esta noche del domingo, en una de las salas repletas de la FIL Guadalajara, ocurrió algo que pocas veces sucede: un diálogo vivo, minucioso y lleno de memoria entre cine, literatura y política. Sobre el escenario estaban Luis Estrada —director que ha construido una filmografía crítica y feroz sobre el país—, Alfonso Herrera, protagonista de "Las muertas", y Daniela Fregoso, parte crucial del engranaje que permitió que la novela de Jorge Ibargüengoitia llegara al catálogo de Netflix. Reunidos para el panel de "Ibargüengoitia en la visión cinematográfica de Luis Estrada: estilo, sátira y narrativa", en la cual se dialogó con la mirada tan particular con la que el director mexicano ha retratado la obra del escritor. Antonio Ortuño moderó la mesa, pero las palabras fueron dominadas por quienes han llevado al autor guanajuatense al territorio del audiovisual contemporáneo.

El primer latido vino de una confesión que no parecía menor: Estrada llevaba décadas queriendo filmar "Las muertas", desde que en 1977, siendo un joven de quince años, corrió el día de su publicación para comprar la primera edición. Leyó la novela en una sola sentada y la cerró con una certeza absoluta: "Algún día quiero hacer esta película". Aquella convicción se mezclaba con un origen mucho más íntimo. Su padre, José "El Perro" Estrada, había dirigido en 1975 "Maten a León", el primer acercamiento cinematográfico a una novela de Ibargüengoitia. Luis recordaba las visitas al rodaje, los guiones, la presencia del propio Ibargüengoitia durante diez minutos que lo marcaron de por vida: "Lo único que pude decirle fue: ‘Señor Ibargüengoitia, mucho gusto, soy su admirador".

Aquella chispa se convirtió en una obsesión. Durante toda su carrera, de forma cíclica, intentó obtener los derechos de la novela. Siempre estaban apartados. "Nunca los conseguí —contó Luis Estrada—. Por eso me sorprendió tanto la facilidad con la que Netflix lo logró". La verdadera historia, narró Estrada entre risas, ocurrió después de un pleito monumental con la plataforma: él quería estrenar "¡Que viva México!" en cines; Netflix le dijo que no; luego anunciaron que "Bardo" sí tendría estreno en salas; él exigió el mismo trato, amagó con demanda y terminó comprando su propia película con todos sus ahorros. "El acto de locura más grande que haya visto un cineasta", bromeó. Pero tras el estreno, cuando "¡Que viva México!" se convirtió en un fenómeno con 32 millones de cuentas reproduciéndola, Francisco Ramos le preguntó qué quería hacer a continuación. Estrada no dudó: "Quiero hacer Las muertas". En dos días tenía los derechos.

Ese origen, relatado entre humor negro y un cierto fatalismo muy ibargüengoitiano, abrió paso al tema que dominaría la noche: la fidelidad al espíritu de una obra que mezcla crimen real, sátira política y un retrato descarnado del país. "Las muertas", recordó Estrada, era una novela tan cinematográfica que parecía "un boceto de guión". Ibargüengoitia no se perdía en metáforas ni en excesos líricos; trabajaba con hechos, personajes, diálogos vertiginosos, retratos minuciosos. "Se podía filmar directamente desde el libro", dijo el director.

Daniela Fregoso intervino para explicar el otro lado de la maquinaria: el proceso de producción. Recordó la etapa inicial en la que Estrada entregó una maqueta perfecta, un libro-objeto "que era una obra de arte", un volumen negro en el que se detallaban todos los elementos de la serie. "Ahí estaba todo: cómo se iban a ver las muchachas, los camisoncitos, los lentes del capitán Bedoya, cómo serían los sets del Churubusco… era minucioso hasta el delirio".

No hubo notas. No hubo objeciones. La visión era tan clara que Netflix solo pudo decir: "Hazla". La reconstrucción de época —los burdeles, las calles de Cueva, los anuncios políticos, los autos, los radios, la textura visual de los años 60— implicó una maquinaria colosal: más de 250 sets, 170 actores con diálogo, 5 mil personas involucradas. Filmaron en San Luis Potosí y en otras locaciones que permitían recrear el bajío donde se inscribieron los hechos de las Poquianchis. Era una producción gigantesca, pero también cinematográfica, incluso en su formato serial: "Son seis películas", dijo Estrada.

Alfonso Herrera tomó la palabra para contar qué significaba actuar dentro del engranaje de Luis Estrada. Recordó su participación en "La dictadura perfecta", donde descubrió "el filo" del director: un ritmo furioso, un diálogo que corta, que no permite pausas ni titubeos."“Luis me decía: ‘No me hagas tus pinches pausas brechtianas’. Ese ritmo lo tiene también Ibargüengoitia", afirmó. Por eso, dijo, trabajar con Estrada es "llegar a casa". Y es también un ejercicio de precisión: "Si tú tienes tus herramientas limpias, si entiendes el arco del personaje, te la vas a pasar increíble".

Para construir a "Simón Corona" —el panadero que en la novela es narrador y contraparte, y en la serie gana un protagonismo distinto—, Herrera se aferró a un rasgo que lo descolocaba: el personaje y el actor se parecían físicamente. "Eso fue lo primero que me dije: así es como me puedo plantar". Luego vino el descubrimiento del fondo: un hombre que en apariencia es bravucón, pero en realidad es vulnerable, contradictorio, lleno de miedo y de grandeza al mismo tiempo. "Simón es ching*n por fuera y cobarde por dentro. Y eso es oro para un actor".

A Estrada se le preguntó por su tono: el humor feroz, la crítica política despiadada, el espíritu sarcástico que ha definido películas como "La ley de Herodes", "El infierno" o "La dictadura perfecta". Él respondió con la misma contundencia con la que filma: "Mi fascinación por Ibargüengoitia es total. Creo que de manera consciente e inconsciente su tono nos había destinado a encontrarnos".

La mesa avanzó entre anécdotas de guion, la dificultad de recrear el mundo de las Poquianchis, la escala de producción y los desafíos de un humor que, como dijo Ortuño, puede ser más salvaje que el del propio Ibargüengoitia. Estrada recordó los sets enormes construidos por Salvador Parra, “probablemente el mejor diseñador de producción de México”, y el trabajo de un reparto que convirtió a la serie en un universo propio: Arcelia Ramírez -que también estuvo presente, pero desde el público, y al que le pidió leer la obra de Ibargüengoitia- Paulina Gaitán, Joaquín Cosío, Mauricio Isaac y Alfonso Herrera.

Daniela Fregoso añadió un matiz esencial: la defensa de la visión creativa. Hubo escenas duras, como los cucharonazos y los episodios más brutales de violencia; siempre surgía alguien que decía "¿cómo vamos a poner eso?". Pero para ella, para Netflix, para el equipo entero, era indispensable respetar sin dilución el espíritu de la novela. "No solo era la visión de Luis —dijo—, era lo que Ibargüengoitia hizo: mirar el horror y la risa de frente".

La noche cerró con el aplauso de un público que había escuchado no solo los secretos de una adaptación, sino los ecos de un autor cuya mirada —irónica, lúcida, desesperadamente mexicana— sigue reverberando. "Las muertas" encontró su camino hacia la pantalla gracias a una suma de obsesiones, accidentes, pleitos, reconciliaciones y una fidelidad profunda al país que Jorge Ibargüengoitia retrató como nadie. "Con Las muertas pagué una deuda con un sueño juvenil", finalizó Luis Estrada.

