Barcelona anunció que concederá la Medalla de Oro al Mérito Cultural a Marisol Schulz Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El Ayuntamiento informó que la distinción se entregará durante el primer trimestre de 2026, como reconocimiento a sus aportes al ámbito literario y al vínculo sostenido entre la ciudad y el ecosistema cultural iberoamericano.

El alcalde Jaume Collboni presentó la decisión junto con regidores y representantes municipales, subrayando la relación que Schulz ha mantenido con Cataluña. Durante el anuncio señaló que “su biografía personal y familiar explica muy bien su compromiso con Cataluña y Barcelona”, y definió la comunicación del galardón como una resolución de carácter “urgente y especial”.

Tras conocerse la noticia, la directora de la FIL agradeció la distinción y destacó la influencia que Barcelona ha ejercido en la literatura latinoamericana.

“Barcelona ha sido parte de mi educación sentimental, de mi vida, de mi vida cultural, de mis lecturas, porque me dediqué a leer poetas catalanes, he leído mucho, siento a veces la necesidad de hablar catalán. Por todo esto, el reconocimiento para mí es emocionante. Siempre pensamos en Barcelona como una ciudad literaria, pero desde aquí, desde la América Latina, hay un agradecimiento por todo lo que ha hecho por nuestros escritores”.

ESPECIAL / FIL / B. De Niz

Schulz añadió que la relación con la ciudad forma parte de su historia personal y profesional. Recordó que llegó a México junto con su madre y su abuela después de un proceso de exilio, y mencionó el paso de su abuelo por un campo de concentración en Orán antes de ser acogido en Barcelona. “Barcelona está totalmente en una huella para mí”, comentó, aludiendo al lazo que su familia estableció con España.

La directora de la FIL también resaltó el papel que la ciudad ha desempeñado en el desarrollo literario regional: “Hay una liga indiscutible entre Barcelona y toda la literatura latinoamericana que continúa”.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

