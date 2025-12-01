Ayer 30 de noviembre y dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el Instituto Cervantes dio a conocer —a través de la publicación de su anuario— que el español ha crecido un 20% desde el año 2010 hasta la actualidad en los hablantes nativos; mientras que en hablantes de español no nativos ha crecido en un 79% en dos años, y los estudiantes de español ha aumentado más del 20% en los últimos diez años en todo el mundo.

Pero más allá del presente, Francisco Moreno, director del Observatorio global del español en el mundo del Instituto Cervantes, afirmó que estiman que el crecimiento de la comunidad nativa de hispanohablantes llegará a su punto máximo por la demografía, no por la lengua ni por la cultura, hacia el año 2070 cuando probablemente alcanzaremos los 600 millones de hablantes nativos.

Otro dato relevante es que la comunidad de hablantes de español, aunque con "habilidades limitadas", crecerá entre los 300 y los 500 millones de hablantes, "de tal manera que hacia el final del siglo en el que estamos, podríamos ser aproximadamente unos 800 millones o 900 millones de hablantes. Es hacer un poco futurología porque depende de muchos factores externos que no se pueden controlar", dijo Moreno.

El "Anuario" no aporta un apartado sobre México, pero sí arroja datos muy destacados, que para el año 2050, más del 86% de toda la población viva en las ciudades —hoy representa el 79%—. "La importancia que tiene en relación con las lenguas es que sí hay hablantes de origen indígena que se trasladan a las ciudades, es muy probable que sus lenguas acaben debilitándose, o acaben desapareciendo por el proceso de urbanización".

Al presentar el informe, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, aseguró que esta institución española está muy comprometida con toda la diversidad cultural española y con la defensa "del español como lengua que une, pero reconociendo el valor de las lenguas maternas. Por ejemplo, originales en Latinoamérica".

AO



