En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Xavier Velasco presentó los elementos centrales de Mala Espina, su nueva novela, que compartirá con el público este martes a las 16:30 horas en el Salón 8, en la planta alta del Área Nacional de Expo Guadalajara.

En entrevista con EL INFORMADOR, el autor detalló la construcción de la obra, el proceso que lo llevó a incursionar por primera vez de lleno en la novela negra y los aspectos personales que cruzan la historia.

El libro tiene como eje a Dunia Montoro, analista de inteligencia de la Policía, cuya vida se altera tras la muerte de su exesposo. Ese suceso la empuja a recorrer una Ciudad de México marcada por figuras que se mueven entre la legalidad y el ocultismo: policías, personajes del mundo esotérico, reporteros, miembros de sectores influyentes y otros que componen una trama donde la protagonista busca explicarse a sí misma tanto como esclarecer su pasado.

Velasco recibió a este medio con una actitud cercana. “Muy bien, amo a Guadalajara”, dijo al inicio. Recordó que está casado con una tapatía y expresó su deseo de establecerse en la ciudad. Desde ahí, narró la manera en que Mala Espina respondió a un deseo prolongado: escribir una historia de corte policiaco, aunque sin caer en las convenciones del detective tradicional.

“Llevo toda la vida queriendo hacer esto y preguntándome si estoy listo, si tengo la historia por dónde debería ir”, comentó. Explicó que durante años creyó que debía construir un detective clásico, pero la historia tomó otro rumbo cuando entendió que debía seguir a un personaje distinto: una mujer que trabaja desde un escritorio y que, ante la muerte de su exmarido, se enfrenta a preguntas que no solo involucran el crimen, sino su propia vida.

Mientras hablaba de Dunia, señaló que la protagonista debe revisarse a fondo y comprender su historia, sus heridas y el impacto de experiencias tempranas, como la encarcelación de su padre cuando era adolescente, experiencia que el propio autor vivió a los 16 años y que reconoce como un espejo emocional.

Esa búsqueda interna terminó acompañada de una galería de personajes que él mismo describió como inevitables: policías con criterios difusos, estafadores, brujos, narcotraficantes y figuras que forman parte del paisaje urbano. “La fauna llegó sola”, señaló.

Uno de los aspectos medulares de la novela es la incorporación del esoterismo como parte del tejido narrativo. Velasco explicó que el personaje que aparece muerto al inicio de la historia ―un heredero sin fortuna que se involucra con prácticas espirituales― permitió trazar un puente entre el mundo policial y el terreno místico. Para él, lo relevante no era el folklore, sino su relación con las élites urbanas.

A propósito del universo esotérico, ofreció una reflexión extensa sobre su presencia en la vida contemporánea.

“El personaje que aparece muerto en el club, al mero principio de la novela, era un heredero que se quedó sin dinero y al no tener más riqueza material decidió buscar la riqueza espiritual. Se fue a asociar con hechiceros con cantidad de gente, pero no vayas a pensar que son hechiceros que viven en una montaña o en una cueva. Son hechiceros que se rozan con lo más granado de la alta sociedad que paga mucho por esto. Así como en un pueblo te pagan cien pesos por una limpia, en una residencia te pagan diez mil por la misma limpia. Para mí, lo interesante era ver cómo esto del esoterismo va subiendo en la escala social. De pronto tienes a una mujer de sociedad hablando de angelología”.

Esta visión lo llevó a estructurar un relato donde el misterio no se restringe al crimen, sino que se extiende a las jerarquías sociales y a la manera en que el deseo de respuestas se transforma en un mercado.

Para escribir la novela, Velasco modificó su propio método. Describió el thriller como una forma narrativa que requiere precisión. Por ello, debió elaborar un esquema previo. “Era un juego completamente nuevo para mí como escritor. Era como de pronto hacerme novato otra vez”.

Mencionó que esta sensación lo obligó a trabajar con mayor rigor y a mantener una vigilancia constante sobre la coherencia interna de la historia. La planeación, dijo, le permitió avanzar sin abrir hilos innecesarios y sostener la tensión dramática.

Enfatizó que existen dos maneras de encarar la escritura: la del autor que descubre mientras avanza y la del autor que investiga antes de escribir. En Mala Espina se movió entre ambas: buscar la trama mediante exploración, pero apoyándose en estructuras que le permitieran sostener la historia. Con su próxima novela, anticipó, intentará trabajar con un esquema más completo desde el inicio.

Aunque la obra se inserta en un género distinto a sus títulos previos, Velasco señaló que su vínculo con lo personal permanece. Recordó que varios personajes se relacionan con experiencias y amistades que han aparecido en otros libros. “Diría que esta novela, el 80 o 90% de las cosas que cuento, son reales. Están armadas con las herramientas de la ficción, claro, pero no mentí”, explicó.

Entre los elementos incorporados mencionó la presencia de un amigo cercano que ha reaparecido con distintas versiones en su obra, así como historias de chamanes que ha conocido y con quienes ha conversado a lo largo de los años.

Sobre la conclusión de una novela, señaló que lo reconoce cuando las líneas narrativas comienzan a cerrarse. “Me doy cuenta que la novela está terminada cuando ya no queda un solo cabo suelto”.

Al final de la entrevista, posó para las fotografías del periódico. Era su cuarta entrevista de la mañana, pero accedió con naturalidad. Recordó un consejo que le dio un fotógrafo: “¿Quieres que tus fotos salgan bien? Relájate”. Y añadió que intenta seguir esa recomendación cada vez que lo retratan.

