Barcelona ha dado un paso más en su histórica relación con la literatura latinoamericana con el lanzamiento de "Narra Barcelona", una nueva residencia internacional de escritura dirigida a autores y autoras de América Latina y el Caribe. La iniciativa, presentada por el alcalde Jaume Collboni en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde Barcelona es ciudad invitada de honor, propone convertir la capital catalana en un escenario de creación y en un espacio de diálogo entre tradiciones literarias a ambos lados del Atlántico.

Dotada con 80 mil euros por edición y articulada en colaboración con el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y Casa Amèrica Catalunya, la residencia permitirá que, cada año, un escritor o escritora de reconocido prestigio se instale en la ciudad durante tres meses para desarrollar una obra inédita inspirada en su experiencia barcelonesa. La propuesta no solo busca apoyar procesos creativos, sino también reforzar la conexión cultural, lingüística y afectiva que Barcelona mantiene desde hace décadas con el mundo latinoamericano.

Collboni destacó que la residencia pretende “afianzar los puentes culturales entre Barcelona y Latinoamérica” y situar a la ciudad como un nodo literario activo, donde las voces contemporáneas latinoamericanas dialoguen con la tradición catalana y con la efervescencia creativa que caracteriza la vida cultural barcelonesa. La coincidencia del anuncio con la FIL, uno de los mayores encuentros literarios del planeta, subraya la vocación internacional del proyecto.

"Narra Barcelona" concibe la ciudad como un auténtico laboratorio narrativo: un territorio donde la mezcla de paisajes urbanos, memoria histórica, cotidianeidad multicultural y redes bibliotecarias se convierte en materia literaria. Los autores participantes tendrán acceso a bibliotecas, archivos y circuitos culturales, así como a actividades con lectores y lectoras, con el objetivo de generar un intercambio vivo que enriquezca tanto al creador como a la comunidad que lo acogerá.

La residencia invita a explorar Barcelona no solo como escenario, sino como protagonista literaria. Las calles del Raval, los ecos modernistas del Eixample, la vitalidad del litoral o las voces mestizas que recorren mercados y plazas conformarán el telón de fondo para la obra inédita que cada año se gestará en la ciudad. La iniciativa aspira también a ampliar el horizonte de los lectores locales, que podrán asomarse a miradas diversas sobre la ciudad y descubrir nuevas sensibilidades narrativas del continente americano.

Con "Narra Barcelona", el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la cultura como motor de intercambio, creatividad y reconocimiento mutuo. La ciudad se prepara así para convertirse, durante tres meses al año, en hogar literario para las voces que continúan reinventando la narrativa latinoamericana.

MF