De cara a los últimos días de marzo, es bien sabido por los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, la presentación de la Declaración Anual 2026, es un trámite obligatorio para mantenerse en regla con la ley. Toma nota y que no se pase la fecha que este será el último día para presentarla.

De acuerdo con el SAT, el objetivo principal es reportar las actividades económicas del ejercicio 2025 para determinar si existe un impuesto por pagar o un saldo a favor derivado de las deducciones personales.

Fechas límite para la Declaración Anual en 2026

El calendario establecido por la autoridad tributaria segmenta las fechas de cumplimiento según la naturaleza jurídica del contribuyente.

Para las personas morales (empresas), el periodo de presentación comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2026; por su parte, las personas físicas disponen del 1 al 30 de abril de 2026 para formalizar este proceso.

Por su parte, expertos de la firma global Deloitte señalan que el cumplimiento en tiempo y forma evita el flujo de notificaciones y la imposición de multas que afectan la salud financiera.

La relevancia de este trámite no solo radica en la obligación legal, sino en la posibilidad de recuperar recursos; según el análisis de la Red de Firmas Internacionales PKF Global, "la correcta integración de las deducciones personales (como gastos médicos, hospitalarios o intereses hipotecarios) es el mecanismo legal que permite a los asalariados y profesionistas acceder a la devolución de impuestos".

¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Anual?

La obligación de presentar la declaración anual para personas físicas no se limita exclusivamente a quienes poseen negocios propios. De acuerdo con la normativa vigente del SAT, deben cumplir con este reporte quienes trabajaron para dos o más patrones de forma simultánea, percibieron ingresos por honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, o bien, quienes obtuvieron ingresos anuales superiores a los 400 mil pesos (incluso provenientes de un solo empleador).

Para realizar el proceso de manera eficiente a través del portal digital del SAT, los especialistas sugieren contar con los siguientes elementos:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigente.

Contraseña activa o e.firma (firma electrónica).

Información detallada de ingresos y comprobantes de deducciones personales.

La plataforma del SAT facilita el proceso al mostrar información precargada de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos durante 2025.

No obstante, la revisión minuciosa de estos datos es crucial para asegurar que el cálculo sea preciso. Al finalizar el envío, el sistema genera un acuse de recibo y, en caso de resultar un saldo a pagar, se emite una línea de captura con la fecha de vigencia correspondiente.

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AO

