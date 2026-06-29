Hallan una singular estructura ritual maya de hace dos mil años en el norte de Guatemala

El sitio prehispánico El Tigre, fue el protagonista de un descubrimiento científico internacional, una singular estructura ritual maya se encontró en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala. El hallazgo aporta datos inéditos sobre las complejas prácticas ceremoniales y los patrones sociales del periodo preclásico terminal (100 a.c. - 150 d.c.).

Este lunes, durante una conferencia de prensa, el director del proyecto arqueológico, Julien Hiquet explicó: "Es una estructura que tiene características bastante únicas que nos permiten avances importantes para el entendimiento de las prácticas rituales en esos sitios de monumentalidad mediana”.

El recinto fue bautizada como “Hongo” en maya

Tradicionalmente, las investigaciones se han centrado en las grandes metrópolis con pirámides colosales, dejando en segundo plano a los asentamientos de menor escala. Esta estructura demuestra que estas comunidades intermedias poseían una vida ritual y política sumamente compleja, fundamental para entender la red social y económica de la época.

El descubrimiento fue realizado por el Proyecto Arqueológico Lechugal Norte-El Tigre, integrado por expertos de Guatemala, Francia, México y Canadá, quienes han trabajado en el sector durante las temporadas 2025 y 2026.

La estructura, denominada 'Okox' —'hongo' en idioma indígena q'eqchi'—, presenta una forma de "ojo de cerradura" y destaca por su excepcional estado de conservación al no haber sido alterada por construcciones posteriores, a diferencia de otros sitios mayas.

La edificación alcanza los 2.2 metros de altura y cuenta con cinco metros de diámetro. Además, los investigadores han destacado que conserva elementos decorativos originales, incluyendo restos de pintura roja y una elegante moldura en todo su contorno, lo que evidencia una calidad constructiva sobresaliente y libre de saqueos.

Se encontraron restos de ofrendas y sacrificios

Según los investigadores, el sitio funcionó como un asentamiento residencial y administrativo para miles de habitantes. Las excavaciones revelaron entierros de infantes dispuestos estratégicamente en el relleno del basamento como ofrendas, además de los restos de un hombre adulto de alto rango sepultado en posición sedente, acompañado de un punzón de espina de raya utilizado en rituales de autosacrificio.

Al presentar los resultados, la viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, Rossina Cazali, resaltó que este descubrimiento es una "ventana hacia una etapa trascendental" de la historia maya.

Tras ser parcialmente desmantelada en un acto simbólico por sus antiguos pobladores, la estructura Okox se consolida como un caso de estudio excepcional para comprender la diversidad de modelos de poder que coexistieron durante el surgimiento de las primeras dinastías mayas.

TG