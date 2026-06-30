Después de cuatro años de ausencia, el Coro de Niños de St. Florian, una de las agrupaciones corales infantiles más reconocidas de Europa, regresa a Zapopan para ofrecer dos presentaciones abiertas al público. La visita reunirá a músicos de Austria y México en una jornada dedicada al intercambio cultural a través de la música.

Mañana, 30 de junio, los Niños Cantores participarán en la Santa Misa de la Basílica de Zapopan a la 13:00 horas. Más tarde, a las 18:00 horas, ofrecerán un concierto de gala con entrada libre en el Centro Cultural Constitución, donde interpretarán un programa que recorre distintas épocas y estilos de la tradición coral europea.

La historia del Coro de Niños de St. Florian está estrechamente ligada al monasterio del mismo nombre, en Austria, una institución con casi mil años de tradición musical. A lo largo de los siglos, el coro ha formado a generaciones de cantores y músicos, entre ellos el célebre compositor Anton Bruckner, quien fue integrante de la agrupación durante su infancia.

Su trayectoria también lo ha llevado a presentarse en algunos de los escenarios y festivales más importantes del mundo, como los festivales de Salzburgo, Viena y Aix-en-Provence, además de colaborar con orquestas de prestigio internacional como la Filarmónica de Viena y la Orquesta de Cleveland.

Uno de los momentos más significativos de la visita será la interpretación conjunta con el Coro Infantil de Zapopan, dirigido por el maestro Mauricio Ortega. La colaboración permitirá que las y los jóvenes músicos del municipio compartan ensayos y escenario con una agrupación de talla internacional, en una experiencia que va más allá del concierto y fortalece su formación artística.

Para Cristopher de Alba, director de Cultura de Zapopan, estos encuentros permiten que el arte se convierta en un espacio de diálogo entre comunidades. Señaló que recibir nuevamente al coro austriaco significa acercar al público local a una tradición musical centenaria y, al mismo tiempo, brindar a las niñas y niños del municipio la oportunidad de convivir y aprender junto a una agrupación de reconocimiento mundial.

La visita del Coro de Niños de St. Florian es posible gracias a la colaboración entre el Club Rotario Zapopan A.C. y la Dirección de Cultura de Zapopan, que impulsan este intercambio como una oportunidad para fortalecer los lazos culturales entre México y Austria mediante la música.

CT