Alicia Ayanegui inaugura exposición en el Museo Cabañas

El Museo Cabañas inicia su programación expositiva de 2026 con la muestra “Las cosas cuando nadie las ve”, un proyecto individual de la artista mexicana Alicia Ayanegui que se incorpora al Gabinete de Pintura y plantea una reflexión sobre la pintura desde la percepción, la intimidad y las condiciones de la mirada. La inauguración se realizará el próximo 10 de enero, a las 11:00 horas, con entrada libre.

La exposición se inscribe en una línea curatorial dedicada a artistas jóvenes cuyas prácticas se desarrollan al margen de genealogías formales reconocibles o de afinidades temáticas directas, pero que comparten una investigación sostenida sobre el medio pictórico. En este marco, la propuesta de Ayanegui se construye a partir de escenas cotidianas y espacios domésticos, donde objetos comunes ocupan el centro de la composición.

CORTESÍA

Vasos, rejas, cojines y rincones apenas iluminados aparecen representados sin intención narrativa explícita. Los elementos no funcionan como ilustraciones de un relato, sino como presencias que remiten al paso del tiempo, a la memoria y a la experiencia personal. La pintura se sitúa en un registro íntimo, donde lo cotidiano se presenta como un espacio de observación sostenida.

Uno de los ejes de la muestra es el trabajo pictórico en condiciones de baja iluminación. Ayanegui desarrolla sesiones de pintura nocturna, interesada en los procesos de adaptación del ojo humano a la penumbra y en la manera en que la luz limitada modifica la percepción de formas, colores y volúmenes. En este contexto, la pintura se convierte en un espacio donde conviven lo visible y lo incierto, y donde la mirada se ve obligada a reconstruir la imagen.

La artista incorpora también referencias provenientes de la divulgación científica y la reflexión filosófica. Entre ellas, retoma el experimento del gato de Schrödinger, que plantea la coexistencia de múltiples estados mientras no son observados. Esta idea se traduce en obras ubicadas entre la figuración y la abstracción, en las que los objetos parecen mantenerse en suspensión dentro de fondos oscuros que admiten interpretaciones simultáneas.

Curada por Lorena Peña Brito, curadora en jefe del Museo Cabañas, la exposición propone la noche como un territorio donde se superponen tiempos, miradas y posibles realidades. Desde este planteamiento, la muestra sugiere una forma de observación que no busca certezas inmediatas, sino que reconoce la complejidad de la experiencia visual y la coexistencia de distintas maneras de habitar el entorno.

Alicia Ayanegui nació en la Ciudad de México en 1994. Es egresada de la licenciatura en Artes Visuales por la UNAM y por la Universidad Finis Terrae, en Santiago de Chile. Ha sido seleccionada en dos ediciones del programa Jóvenes Creadores del Sistema Creación y ha recibido reconocimientos en el XL Encuentro Nacional de Arte Joven Aguascalientes, así como el segundo lugar en la V Bienal José Atanasio Monroy y el tercer lugar en la VI Bienal Pedro Coronel.

“Las cosas cuando nadie las ve” podrá visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, en el Museo Cabañas . El costo de entrada general es de 110 pesos, con acceso gratuito los martes. Para más información sobre esta y otras exposiciones, se puede consultar la agenda cultural de la Secretaría de Cultura de Jalisco o sus redes sociales oficiales.

