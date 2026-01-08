El Museo Cabañas abre su calendario expositivo de 2026 con “Las cosas cuando nadie las ve”, una muestra individual de la artista mexicana Alicia Ayanegui, que se integra al proyecto del Gabinete de Pintura y propone una lectura contemporánea de la pintura desde la intimidad, la percepción y los límites de la mirada.

La inauguración de “Las cosas cuando nadie las ve” se realizará este 10 de enero de 2026, a las 11:00 horas, con entrada libre, en el Museo Cabañas.

La exposición forma parte de una línea curatorial dedicada a pintoras y pintores jóvenes, cuyas prácticas no responden a genealogías evidentes ni a afinidades temáticas predecibles, pero que comparten una exploración crítica del medio pictórico.

La obra de Ayanegui destaca por una técnica suelta y precisa, que articula reflexiones sobre el habitar, la presencia silenciosa de los objetos y los mecanismos a través de los cuales se construye la realidad visual.

Lejos de la grandilocuencia, la artista sitúa su pintura en el espacio doméstico. Vasos, rejas, cojines o rincones apenas iluminados aparecen como protagonistas de escenas en apariencia triviales, pero cargadas de tiempo, memoria y afecto.

Los objetos no ilustran un relato; funcionan como testigos mudos, activados por la mirada, capaces de condensar experiencias y estados de ánimo.

Atravesar al mundo en la oscuridad

Uno de los ejes conceptuales de la muestra es la exploración de la visión en condiciones de oscuridad.

Ayanegui trabaja a partir de sesiones de pintura nocturna, interesada en la forma en que el ojo humano se adapta a la penumbra y en cómo la inestabilidad de la luz modifica contornos, colores y densidades.

En ese tránsito, la pintura se vuelve un campo de prueba donde lo visible y lo incierto coexisten. La artista dialoga también con nociones provenientes de la divulgación científica, la filosofía y la física cuántica.

En particular, retoma el célebre experimento del gato de Schrödinger, que plantea la coexistencia de múltiples estados mientras no son observados. Sus obras —situadas entre la figuración y la abstracción— traducen esa paradoja en imágenes donde los objetos parecen suspendidos, vibrando en fondos oscuros que admiten diversas lecturas simultáneas.

Curada por Lorena Peña Brito, curadora en jefe del Museo Cabañas, la exposición propone a la noche como un territorio de superposición: de tiempos, de miradas y de realidades posibles.

¿Quién es Alicia Ayanegui?

Alicia Ayanegui (Ciudad de México, 1994) es egresada de Artes Visuales por la UNAM y por la Universidad Finis Terrae, en Santiago de Chile. Fue seleccionada en dos emisiones del programa Jóvenes Creadores del Sistema Creación y ha recibido reconocimientos como el XL Encuentro Nacional de Arte Joven Aguascalientes, el segundo lugar en la V Bienal José Atanasio Monroy y el tercer lugar en la VI Bienal Pedro Coronel.

La exposición “Las cosas cuando nadie las ve”podrá visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. El costo general es de 110 pesos, con entrada libre los martes.

