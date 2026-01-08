Tarsicio Herrera Zapién muere a los 91 años de edad

Esta jueves 8 de enero de 2026 por la mañana falleció Tarsicio Herrera Zapién, estudioso de Letras latinas y de la tradición clásica en México.

Fue músico, poeta y traductor al español de Tibulo, Ovidio y Horacio, y al latín de Ramón López Velarde, Manuel José Othón, Juana de Asbaje, Pablo Neruda y Augusto Monterroso, entre otros autores. La noticia del deceso fue informada por la Academia Mexicana de la Lengua, institución de la que era integrante de número y decano.

La Academia Mexicana de la Lengua lamentó profundamente el fallecimiento del humanista nacido en Churintzio, Michoacán, el 19 de julio de 1935. Ingresó a la AML el 9 de febrero de 1984, para ocupar la silla IV, luego de leer su discurso "Lengua y poetas romanos en Alfonso Reyes".

Licenciado, maestro y doctor decano en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Tarsicio Herrera Zapién fue profesor de latín, literatura y tradición grecolatina en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace más de 45 años. Fue vicepresidente y presidente de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales de 1996 a 2000.

A lo largo de trayectoria realizó numerosas traducciones del latín al español y del español al latín, entre las que destacan "La oveja negra" (de Monterroso), 1988.

Entre sus obras destacan libros de ensayos como "López Velarde y Sor Juana, feministas opuestos", en 1984; "Buena fe y humanismo en Sor Juana", en 1984; "Bernal, perenne voz de Navidad" en 1990; "México exalta y censura a Horacio", en 1991; "Manuel M. Ponce y el triunfo sobre una estrella", en 1992; "Dos patriarcas sonrientes", en 1994; "Horacio, crisol bimilenario", en 1994; "Tres siglos y cien vidas de Sor Juana", en 1995; "Los satíricos de la Roma imperial", en 1995; "Historia del humanismo mexicano", en 2000 y "El imperio novelístico romano", en 2003.

Ha traducido del latín al español: "Horacio. Arte poética", en 1970; "Horacio. Epístolas", en 1972; "Ovidio, Heroidas", en 1979; "Fray Diego Valadés. Rhetorica christiana", en 1989. "Traducciones del español al latín: Ovis nigra de A. Monterroso", en 1988; "Cuarenta poemas mexicanos universales" en 1989; así como "Villancicos de ambos mundos, de seis lenguas al latín", en 2008.

OB