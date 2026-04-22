FILMA Jalisco destinará 92.5 millones de pesos para impulsar la industria audiovisual en 2026

La gerenta de Estímulos y Desarrollo para la Industria Fílmica y Audiovisual, Noemí Pizano, junto con la gerenta de Relaciones Públicas y Eventos, Miriana Moro, presentaron los detalles de los Incentivos FILMA Jalisco 2026 , los cuales este año tendrán una bolsa total de 92.5 millones de pesos para apoyar a producciones fílmicas y audiovisuales en el estado.

Miriana Moro explicó que actualmente en FILMA Jalisco están enfocados en fortalecer al estado como una entidad fuerte, más allá de sus características geográficas, "sino también en personal capacitado y pues toda una estructura sólida que nos ponga en el mapa global de la producción audiovisual".

Presentan nuevo incentivo para favorecer la internacionalización

En sala de prensa de Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, Noemí Pizano dio a conocer el nuevo Incentivo de Coproducciones Internacionales; se trata de una intervención pública que otorga subsidio para producciones jaliscienses, que se desarrollan bajo el esquema de coproducción con una contraparte internacional.

El tipo de proyectos a los que pueden acceder para dicho incentivo son: largometrajes de ficción, animación o documental, con un monto máximo de apoyo de 10 millones de pesos .

"La nueva convocatoria de la que les hablé hace un momento, que es la de Coproducciones Internacionales, este es un subsidio también a la producción audiovisual a la que pueden acceder únicamente casas productoras de Jalisco y lo que están buscando es encontrar contrapartes a nivel internacional que coproduzcan por nuestros creativos y que entonces eso nos permite incentivar la participación de nuestras empresas productoras en el circuito internacional de la industria fílmica", detalló Pizano.

Incentivo desarrollo para la Industria Local

Por su parte, este 2026 continúa vigente el Incentivo Industria Local, una iniciativa pública orientada a fortalecer el sector audiovisual mediante apoyos económicos para la producción de proyectos, la reescritura de guiones y la realización de festivales. Su objetivo es incrementar tanto la cantidad como la calidad de las obras creadas en el estado, además de impulsar su exhibición.

"La convocatoria de la Industria Local cuenta con estímulos a la producción audiovisual, ya les hablaba de las diferentes categorías, y está 100 por ciento enfocada en apoyar a creadores jaliscienses", agregó Noemí Pizano.

El monto máximo al que se puede acceder para la convocatoria de Industria Local se divide de la siguiente forma:

Largometrajes de ficción, animación o documental : El monto máximo de apoyo es de 3 millones de pesos.

: El monto máximo de apoyo es de 3 millones de pesos. Cortometraje de ficción, animación o documental : El monto máximo de apoyo es de 200 mil pesos.

: El monto máximo de apoyo es de 200 mil pesos. Reescritura de guion cinematográfico, pilotos o biblias de series : 100 mil pesos.

: 100 mil pesos. Festivales que se lleven a cabo en el Estado de Jalisco: 100 mil pesos como monto máximo de apoyo.

Convocatoria Cash Rebate

En esta convocatoria lo que se busca es aumentar la derrama económica generada por la industria audiovisual y los sectores relacionados, además de contrarrestar la histórica concentración de las producciones en otras regiones del país.

Se trata de un programa público que ofrece reembolsos económicos sobre los gastos realizados en Jalisco a personas físicas y empresas, ya sean locales, nacionales o extranjeras, que desarrollen producciones audiovisuales en el estado y contraten servicios de proveedores formalmente establecidos en la entidad. En dicho incentivo, el apoyo máximo que se puede reembolsar es de 20 millones de pesos .

"En la convocatoria de Cash Rebate estamos trabajando a través de dos grandes rubros, que es la gran industria con proyectos que puedan generar una inversión en el estado de por lo menos 10 millones de pesos y una mediana industria con proyectos que puedan generar en el estado por lo menos una inversión de 5 millones de pesos.

"Esta convocatoria está abierta a que pueda participar cualquier productora de cualquier parte del mundo, además, por supuesto, de las productoras jaliscienses; sin embargo, gran parte de su objetivo es atraer a productoras de fuera de Jalisco que vengan a producir a nuestro estado y que, por lo tanto, nos permitan generar esta inversión, captar esta inversión y generar ingresos ", agregó la gerenta de Estímulos y Desarrollo para la Industria Fílmica y Audiovisual.

Las fechas para presentar las postulaciones son a partir del 2 de mayo hasta el 12 de junio a través de la página oficial de FILMA Jalisco: filma.jalisco.gob.mx/inicio

"Después de registrarse, una vez cerrado el periodo, después del 12 de junio, aproximadamente un mes después estaremos publicando resultados. ¿Qué pasa durante ese mes? Hay una primera revisión donde se pueden detectar algunas inconsistencias y los postulantes pueden tener oportunidad de solventarlas.

"Una vez solventadas, se van a comité evaluador y aproximadamente en un periodo de un mes después de que cierra el periodo de postulaciones podemos estar compartiendo a los directores", finalizó Pizano.

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