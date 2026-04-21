FIL Guadalajara celebrará a Juan Rulfo con lectura de 'Pedro Páramo'; conoce cuándo y dónde

En el marco del Día Mundial del Libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara prepara una jornada especial dedicada a una de las obras más representativas de la literatura mexicana: Pedro Páramo. El arranque del maratón de lectura en voz alta estará a cargo de Juan Carlos Rulfo y Pablo Rulfo, hijos del escritor jalisciense Juan Rulfo.

Ambos no sólo darán inicio a esta actividad literaria, sino que también formarán parte de una mesa de diálogo en torno a la vida y legado del autor, acompañados por Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL.

El encuentro se llevará a cabo en la explanada de la Universidad de Guadalajara, misma sede donde se desarrollará el maratón lector este jueves 23 de abril. La conversación con los hijos de Rulfo está programada de 17:30 a 18:30 horas y marcará el cierre de una jornada que busca celebrar la literatura desde distintas aristas.

¿Qué actividades habrá además de la lectura?

Además de la lectura pública, el evento incluirá una muestra y venta de libros a cargo de editoriales y librerías locales, así como actividades organizadas por FIL Niños, pensadas para integrar a públicos de todas las edades en esta celebración cultural.

A través de un comunicado, la FIL destacó que, para Pablo Rulfo, este homenaje tiene un valor especial al reforzar la manera en que Jalisco reconoce a sus creadores. El artista subrayó la importancia de integrar a figuras como su padre en la memoria colectiva, no sólo desde lo histórico, sino también en la vida cotidiana.

En ese sentido, también enfatizó la necesidad de mantener viva la conciencia sobre el aporte cultural del estado, así como de profundizar en los esfuerzos por preservar y difundir el legado de sus artistas. "Pedro Páramo es la obra literaria mexicana con más traducciones en el mundo y se estima que ha sido trasladada a más de 35 idiomas.

¿En qué consiste la obra de “Pedro Páramo”?

Para el también diseñador gráfico, "no es solo una obra literaria, es una obra visual, fotográfica, con imágenes sonoras que abarcan la realidad de cualquier parte del mundo, generando eco en el extranjero y que ha crecido por sí misma, por su propio peso intelectual y creativo".

Además, en el comunicado se reconoce que las nuevas generaciones de lectores "tienen una capacidad diferente y más amplia de comprender no solo una obra literaria, sino también el mundo" y que, sin duda, en este maratón de lectura lo más importante es "la percepción que los lectores tengan y que, poco a poco, adquieran más contacto con la obra".

Juan Rulfo, además de su trabajo literario, incursionó en la fotografía y se desempeñó durante casi 25 años como redactor, corrector de estilo, asistente editorial y jefe de publicaciones en el Instituto Nacional Indigenista.

Para Pablo Rulfo, la labor de su padre "no era estrictamente la de un escritor convencional. Tenía, sobre todo, un gran interés por la historia, por la gran realidad de México, por su complejidad, centrándose en los pueblos originarios. Todos sus intereses se orientaron hacia la difusión de esta visión y de profundizar en la estructura del país, así como a desarrollar una colección de antropología social".

Una lectura a lo largo de varios Estados

El maratón de lectura en voz alta de "Pedro Páramo", tendrá lecturas espejo en distintos municipios, en todos los planteles y módulos del Sistema de Educación Media Superior y Bibliotecas de la UDG, con lo cual calculan que serán alrededor de 50 mil lectores los que lean a Juan Rulfo en todo Jalisco durante la jornada de este 23 de abril.

La celebración incluye la activación "Las facetas de Rulfo: imagen, voz y territorio", una propuesta que entrelaza escritura, imagen y sonido para adentrarse en el universo de Juan Rulfo, en la que se integra la contemplación de su trabajo fotográfico, un paisaje sonoro que evoca lo invisible -viento, murmullos y distancia- y la presencia de su voz a lo largo del recorrido dirigido al público infantil.

TG