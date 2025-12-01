FIL rinde homenaje a Carlos Ruiz Zafón a cinco años de su fallecimiento

Carlos Ruiz Zafón construyó una Barcelona imposible, una Barcelona imaginaria, original, que albergaba el furor del modernismo de la primera mitad del siglo XX a los lamentos de la posguerra. Una ciudad que, siempre atareada y con limitados resquicios para dejar en libertad el pensamiento y la llama creadora, protegía al cementerio de libros olvidados, una biblioteca que contenía todo el saber y sensibilidad que existen.

A lo largo de su obra, el autor creó un mundo repleto de misterio, dulzura, amor… y, con estas premisas, la Feria Internacional del Libro (FIL) le rindió un homenaje a cinco años de su prematura muerte, considerándolo un escritor clásico del siglo y comparándolo con los gigantes de la literatura universal: Jorge Luis Borges, Charles Dickens, Miguel de Cervantes…

El homenaje, organizado por la editorial Grupo Planeta y a cargo de Sergio Vila-Sanjuán, escritor y periodista y amigo cercano de Carlos Ruiz Zafón; Valentina Trava, autora y divulgadora literaria; y Hilde Gerse, conocedora de la obra del autor, comenzó con una sentencia que resonó en la sala 4 de la Expo Guadalajara: “La Sombra del viento anuncia un fenómeno de la literatura popular española”.

EL INFORMADOR/A.NAVARRO

“Es que lo vi con una claridad que no podía ser de otra manera. Es que pocas veces he visto tan claro que un libro iba a cambiar las cosas. ¿Qué tenía ese libro? Es un libro tremebundamente original porque es original en su estructura: tiene una estructura de muñecas rusas. Todo lo que cuenta luego tiene una segunda versión, o una tercera, o una cuarta, con lo cual tú entras en una historia de libros de la antigua Barcelona […]. Carlos tuvo la impresionante habilidad de hacer un imposible en la ciudad de Barcelona”, dijo, con un entusiasmo que adornaba su voz, Vila-Sanjuán.

En todo momento, la capital catalana fue tratada como el protagonista principal en la tetralogía –el cementerio de los libros olvidados- de Ruiz Zafón. Además, para el escritor español, el autor de La Sombra del viento inventó su propia tradición literaria.

Por su parte, Gerse contó el lado más personal del homenajeado: era sensible, sumamente culto, gentil, divertido e inteligente. Al trabajar en la Agencia Antonia Kerrigan, estuvo en contacto con los primeros textos de Ruiz Zafón, y en particular con La Sombra del viento. “De repente The Guardian, que decía que era un clásico contemporáneo. The New York Times lo comparaba con Borges, con Dickens. El propio Stephen King y Margaret Atwood recomendaron esta novela. Fue una cosa muy impresionante”.

En tanto, Trava reconoció que los libros de Carlos son “de cajón” y son los que recomienda a todos aquellos que buscan comenzar con el hábito de la lectura.

"A pesar de los años, de cualquier circunstancia que estemos viviendo, para mí es maravilloso porque nos seguimos enamorando de las mismas historias […]. Cuando sale el Laberinto de los espíritus es en no querer leer por no querer que termine. Si aquí se acaba, es un antes y un después en la vida. Hay un duelo lector por el que todos pasamos, porque era saber que te despedías de muchos años”, comentó acerca del último libro de la tetralogía, pero como si se refiriera al homenajeado.

YC