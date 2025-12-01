Con un llamado a la necesidad de reescribir la historia de México sobre la llamada "conquista", el escritor y periodista mexicano, Francisco Martín Moreno, compartió con EL INFORMADOR los detalles sobre su obra más reciente. "Los tiempos malditos”, de la editorial Alfaguara, se presenta en el marco de la Feria Internacional del Libro en su edición 39.

Para Martín Moreno, la forma en que se nombran los hechos de 1521 le ha generado un trauma. Es por ello que en "Los tiempos malditos" el autor describe de forma cuidadosa, a través de palabras como "invasión castellana" "los barbudos" "los castellanos", uno de los momentos más determinantes en la historia de nuestro país.

"A mí hubo algo que me di cuenta pero que me traumó mucho de niño, cuando en la escuela nos decían que los españoles nos conquistaron (...). Pues entonces me di cuenta con la debida claridad que la Conquista de México es una falacia, es una mentira del tamaño de un templo. ¿Por qué? Porque México no existía. México empieza a existir después de la Independencia, digamos que con la promulgación de la Constitución de 1824. Ahí sí, México ya existe, pero estamos hablando tres siglos después", detalló.

El escritor, quien en reiteradas ocasiones reafirmó su pasión por el tema a través de expresiones llenas de emoción, aclaró que la historia que nos han contado está narrada desde la perspectiva de que Tenochtitlan fue conquistada por los castellanos cuando en realidad se trató de una alianza indoeuropea.

"Fue esta alianza indoeuropea con los totonacas, tlaxcaltecas, huicholes y chalcas, lo que permitió la conquista de México, eso es lo que tenemos que decir. Claro, coordinados por los españoles, pero los españoles en sí mismos aislados, 480 españoles, jamás hubieran podido conquistar. Tan esto es cierto que en la mal llamada noche triste Cuitláhuac lo destruyó".

Malinalli, la verdadera guerrera para lograr la conquista de Tenochtitlan

En la obra, Martín Moreno describe el lenguaje como un elemento clave para lograr la conquista y uno de los personajes más relevantes para lograrlo fue Malinalli, una joven esclava otorgada a los castellanos y que tenía un profundo odio a los mexicas. Esta mujer se convirtió en la traductora de Cortés, pues ella hablaba varios idiomas, entre ellos el náhuatl y el maya.

"Encuentran a Jerónimo de Aguilar que era un náufrago que había vivido cinco años con los mayas y hablaba perfectamente bien el maya. Entonces, Cortés se comunica en castellano con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar se comunica en Maya con Malinalli y Malinalli se comunica en náhuatl con Moctezuma, este triángulo es el que permite la conquista".

Además, aclara que Malinalli no fue ninguna traidora, ella tenía sus propios motivos para aliarse con Cortés y que ella en realidad no es la Malinche, como se ha enseñado en las escuelas, pues en realidad se trata del mismo Cortés.

“Malinali es ella. Doña Marina es ella. Malincin es ella. Y ahí del Malincin es donde empieza a derivar el Malinche porque siempre la veían con él. Entonces la vinculan de Malincin es una solución terminológica que acabe en Malinche, pero Hernán Cortés es Malinche, no se vale decir la Malinche".

La viruela, la primera arma bacteriológica

Con la emoción de haber tenido la posibilidad de escribir uno de los momentos claves de 1521 que no es contado en las escuelas, Martín Moreno hace una invitación a los historiadores del país a darle la atención necesaria a esta época. Según el autor, se nos ha enseñado erroneamente que Cortés desconocía que en su llegada a Tenochtitlan lo acompañaban en sus barcos algunos infectados de viruela.

"Cortés sí sabía que iba a llevar a esos negros infectados de viruela y a pesar de, dijo, 'bueno, si se mueren el 80 por ciento de los mexiquenses, el rey nunca nos va a poder decir a nosotros criminales, no matamos a nadie, se murieron solitos, por eso es tan importante volver a escribir la historia".

Finalmente, ante la pregunta sobre si encuentra ciertas similitudes entre algunos temas de su libro y el México actual, Francisco Martín Moreno, reflexionó sobre que actualmente es un buen momento para cuestionar el libro que próximamente publicará el expresidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador: "va a salir a hablar de su libro 'Grandeza', para que quede clara la cantidad de embustes que va a decir en ese libro".

"A mí me gustaría irle contestando paso a paso todas las embustes y mentiras que va a decir, va a seguir confundiendo a la nación con embustes cuando lo que hace falta es rescatar ya la verdad para que no nos sigamos lastimando ni rasgándonos las vestiduras", sentenció.

Francisco Martín Moreno, quien ha destacado en el género de la novela histórica, presentará "Los tiempos malditos" este lunes 1 de diciembre en el salón 5 de la Expo Guadalajara a las 18:00 horas.

