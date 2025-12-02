FIL reconoce a la EULAC por cuatro décadas de labor editorial universitaria en América Latina

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoció a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC) con el Homenaje al Mérito Editorial 2025, una distinción que subrayó el papel que las editoriales académicas han tenido en la circulación del conocimiento en la región. El reconocimiento fue recibido por su presidenta, Lía Castillo Meneses, así como por quienes han dirigido la organización en etapas anteriores: Sayri Karp Mitastein y Juan Felipe Córdoba-Restrepo.

Durante la ceremonia, el presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López, subrayó el rol que estas casas editoras han desempeñado para construir espacios de reflexión desde la academia. “En sus catálogos se encuentra el reflejo de nuestras preguntas, de nuestras luchas y de nuestras esperanzas como región”, dijo. En su intervención, añadió una reflexión más amplia sobre su función social. “Gracias a su trabajo, las ideas nacidas en las aulas, en los laboratorios o en los centros de investigación trascienden las fronteras académicas y se convierten en parte del diálogo cultural latinoamericano.”

El homenaje reconoce casi cuatro décadas de trabajo de la EULAC, fundada en 1987 en Lima, Perú, y que actualmente agrupa a 430 editoriales distribuidas en doce asociaciones nacionales. La organización ha impulsado proyectos de cooperación que han permitido fortalecer los procesos editoriales universitarios y ampliar la presencia del pensamiento académico de la región.

Castillo Meneses, quien preside la asociación desde 2023, destacó que esta es la primera vez que el galardón se entrega a una organización y no a una figura individual. En su mensaje, agradeció a la FIL por ofrecer un espacio sostenido para el intercambio entre editores universitarios y subrayó la importancia del trabajo colectivo. “Este reconocimiento de la FIL de Guadalajara nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos, nos recuerda que nuestro trabajo es vital para la construcción de puentes entre nuestra región y el mundo”, afirmó. También señaló que los idiomas de la región han funcionado como herramientas que permiten comunicar descubrimientos y debates académicos. “Hemos demostrado que nuestros idiomas son herramientas poderosas”.

En su intervención, Sayri Karp recuperó la visión que ha guiado el trabajo de las editoriales universitarias y su capacidad para incidir en la formación de lectores. “Creemos que los libros forman y transforman a las personas y las convierten en mejores individuos; que los libros pueden cambiar el mundo”, expresó en una de las citas más extensas de la jornada. Recordó además la labor de EULAC desde su creación y la manera en la que el gremio ha construido una noción compartida de lo público a través de la difusión del conocimiento académico.

Karp, quien dirigió la EULAC entre 2015 y 2023, destacó también el sentido de responsabilidad que acompaña el trabajo editorial universitario. “Para nosotros, los editores universitarios, los libros son la llave para la libertad”, dijo al referirse a la manera en la que las publicaciones permiten ampliar el acceso al conocimiento en distintos sectores sociales.

Por su parte, Juan Felipe Córdoba-Restrepo, presidente de la asociación entre 2009 y 2015, señaló que el oficio editorial depende de quienes buscan y leen estos materiales. “Los lectores… han demostrado un interés auténtico por los contenidos que hemos publicado”, afirmó. Enfatizó que el reconocimiento otorgado por la FIL no solo representa un logro colectivo, sino una responsabilidad hacia el futuro: “Obtener este reconocimiento no es únicamente una distinción en este momento, sino también una responsabilidad para el futuro.”

CT