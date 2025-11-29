El diputado local en el estado de Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, presentó su nuevo libro "Agustín de Iturbide, el Imperio Olvidado", en el cual, aborda la historia de dicho personaje, uno de los más relevantes durante la etapa en la que México se independizó.

En entrevista, Mendoza Bustamante señala que el objetivo es abordar la historia y revisión del personaje, quien fuera emperador de México aun cuando había impulsado la independencia del país durante la etapa final de esta. Por ello, la aportación es abordada de forma objetiva, con lo que busca reconocer su aportación a la independencia nacional.

"Este libro busca hacer una revisión objetiva sobre el personaje, sobre Agustín de Iturbide, reconocer su aportación a la independencia nacional, a la historia patria y sobre todo, a desmitificar esas sombras que pesan sobre el personaje de Agustín de Iturbide".

PUEDES LEER: Guillermo del Toro abre su laboratorio

Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, más conocido como Agustín de Iturbide, fue militar y político y fungió como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823, bajo el título de Agustín I.

Previamente, Iturbide participó en la Guerra de Independencia de México en el ejército realista combatiendo al bando insurgente, siendo designado, en el marco del trienio liberal en España, para combatir a Vicente Guerrero, quien dirigía el movimiento insurgente. Sin embargo, en febrero de 1821, Iturbide se unió a las fuerzas insurgentes y proclamó el Plan de Iguala, que dio como resultado la conformación del Ejército Trigarante, siendo líder de esta unión de fuerzas militares que dio paso a los Tratados de Córdoba con los que se consumó la independencia de México en septiembre de 1821.

Sin embargo, al proclamarse emperador, le generó consecuencias históricas, enfrentó el derrocamiento y un exilio a España. A su regreso, Iturbide fue arrestado y ejecutado.

Por lo tanto, Mendoza Bustamante reconoce que Iturbide tiene dos facetas por la población en México, la que genera rechazo, pero también quienes lo admiran. Por ello, cuestiona el que haya sido incluso borrado de los nombres reconocidos en los festejos por el inicio de la independencia, aun cuando él fue uno de los principales personajes que consumaron la independencia.

FACEBOOK/Marco A. Mendoza Bustamante

PUEDES LEER: La Casa de libros abiertos llega a la FIL

"Fue prácticamente borrado de la historia porque él disuelve el Congreso, establece el Primer Imperio Mexicano y después, en algún momento de la historia, se decide no proclamarlo en los festejos de la independencia y eso hace que lo veamos como un villano".

"Pero en realidad, los mexicanos adolecemos de una conciencia histórica que nos permite aquilatar a los personajes a la luz de su tiempo, no a la de nuestro tiempo".

Mendoza insiste en que busca "aquilatar el personaje en su justa dimensión, como una persona de carne y hueso y no como una estatua de bronce o de mármol", lo que plantea en su libro.

Reiteró que Iturbide tuvo una participación importante en el proceso y consumación de independencia, por lo que insiste en calificarlo como uno de los padres de la patria.

El libro será puesto a la venta el próximo mes de enero.

YC