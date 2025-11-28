La editorial Trilce llega a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la edición en español de “Frankenstein”, el libro que documenta el proceso creativo de la película más reciente de Guillermo del Toro. El volumen, que incluye más de 500 fotografías, entrevistas y un texto del propio director, será presentado el viernes 5 de diciembre, a las 21:00 horas, en el salón 6 de Expo Guadalajara.

Déborah Holt, fundadora y directora de Trilce, comparte para EL INFORMADOR, que el proyecto busca mostrar la construcción de la película desde la perspectiva de quienes intervinieron en ella. “El libro es una manera de adentrarte y de entender por qué ‘Frankenstein’ es una genialidad”, afirma.

A lo largo de 350 páginas, el ejemplar reúne detalles sobre el trabajo del equipo creativo: diseño de vestuario, maquillaje, actores, producción y etapas de preproducción que dieron forma a la adaptación que Del Toro viene desarrollando desde hace años. “Lo que tú ves tal vez en movimiento rápido cuando ves una película, aquí lo ves detenido”, señala Holt al referirse al nivel de documentación visual.

La editora recuerda que Trilce ya había trabajado con Del Toro en la edición en español de “Pinocho”, en colaboración con la Universidad de Guadalajara. El nuevo libro sigue el principio similar de hacer visible el trabajo artesanal detrás de cada decisión creativa. “Puedes adentrarte en cómo hicieron el maquillaje, la preparación de los actores, cómo puedes entender a este genio para algunos maléfico y para otros mal comprendido que fue ‘Víctor Frankenstein’”, explica.

Una parte central del volumen es la manera en que vincula la película con la novela original de Mary Shelley. Holt comenta que Del Toro, desde su lectura de Shelley, percibió elementos que no habían sido abordados en las adaptaciones cinematográficas previas, de las cuales existen más de cien versiones.

CORTESÍA/Trilce

La narrativa del libro fue escrita por la autora Sheila O’Malley, quien entrevistó a los participantes de la producción y reconstruyó el desarrollo del proyecto. El volumen incluye además un prólogo de Del Toro y una introducción de Oscar Isaac. Holt relata que en 2009, durante el Festival de Toronto, Del Toro se acercó a Isaac —entonces un actor poco conocido— y le dijo: “Ya la hiciste”. La anécdota abre el texto que acompaña el libro y da cuenta del largo trayecto hasta su participación en “Frankenstein”.

El material fotográfico proviene directamente del rodaje. Son imágenes que muestran sets, objetos, vestuarios y momentos de trabajo en estudio. Holt subraya la minuciosidad con la que se diseñaron los espacios y la estética visual. “Ves la foto de una esquinita del estudio de ‘Frankenstein’ y ves todos los detalles”, comenta, aludiendo a la manera en que estos elementos adquieren otra dimensión cuando se observan fuera del ritmo narrativo del cine. La mirada del lector puede detenerse en decisiones que en pantalla aparecen durante apenas unos segundos.

La editora destaca el interés de Del Toro por construir cada proyecto desde una estructura colectiva, algo que, dice, también se refleja en el libro. “Lo que Del Toro logra con esta película es un ‘Frankenstein’; no hay manera de lograr esto si no generas un ser hecho de muchas partes”, comenta al describir la suma de voces creativas que sostienen la producción. También recuerda que el propio director ha dicho que toda su filmografía lo preparó para esta obra, proceso que en el libro se detalla desde sus primeras aproximaciones al personaje, incluyendo intentos previos de filmarlo y un largo periodo de planeación.

Según Holt, el libro permite comprender cómo Del Toro y su equipo —al que él llamaba “el submarino”— se reunieron durante meses para diseñar la preproducción. Allí se establecieron los lineamientos estéticos, los personajes, los espacios narrativos y las decisiones conceptuales que guiaron el rodaje. “Es casi como si fuera elegir una ciudad de la nada”, explica al describir el nivel de detalle con el que se construyeron ambientes y secuencias.

La editora observa que muchos lectores suelen ver el libro después de ver la película y regresan a ella con otra mirada. Para quienes ya la vieron, dice, el volumen permite identificar procesos, estrategias narrativas y decisiones técnicas que no son evidentes en pantalla. Más que buscar errores o trucos de producción, los lectores encuentran una comprensión más amplia sobre cómo cada elemento responde a una lógica interna de diseño y narrativa.

Holt también recuerda una conversación entre Del Toro y Oscar Isaac durante el rodaje en locaciones como Edimburgo y los escenarios que recrearon batallas históricas. Isaac comentó que percibía algo “latinoamericano” en la visión de la película, pese a tratarse de una historia europea. Del Toro respondió: “¿Y por qué crees que tú eres ‘Frankenstein’, que tú eres ‘Víctor’?”, aludiendo a las implicaciones culturales que, según Holt, atraviesan la interpretación del personaje y la mirada del director.

La edición en español de Frankenstein fue posible gracias a la colaboración entre Trilce y la Universidad de Guadalajara, con apoyo de su fundación. Holt adelanta que la presentación en la FIL incluirá elementos sorpresa y espera que Del Toro pueda enviar una reflexión o introducción para el acto. El libro estará disponible durante la feria en el stand C28 de Trilce, así como en las redes sociales de la editorial: @trilcediciones.

YC