Hoy da inicio una de las fiestas literarias más importantes del cuadrante Iberoamericano y global, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la cual celebra este 2025 —y del 29 de noviembre al 7 de diciembre— su edición número 39 con Barcelona como el País Invitado de Honor bajo el lema “Vendrán las flores”.

Durante nueve días consecutivos, la Expo Guadalajara será el lugar de encuentro de lenguas y culturas de todos los rincones, con eventos de literatura, ciencia, charlas, artes plásticas, danza y música, entre una amplia variedad. Tal es el caso, y como ya es sabido por las personas asiduas a la Feria, de los conciertos de aforo gratuito que se celebran en el Foro FIL. Durante la noche de este sábado, la banca originaria de Cataluña , Love of Lesbian será la encargada de inaugurar la festividad musical ; en esta nota te contamos los detalles.

Acerca de Love of Lesbian

Nacidos en Sant Vicenç dels Horts en 1997, los integrantes del grupo visitan México como parte de la delegación del país Invitado de Honor. Se trata, pues, de una banda que ha evolucionado al ritmo de una Barcelona cambiante, además de haberse presentado en países como Chile, Argentina, Perú o Colombia, en México la banda goza de un cariño particularmente notable. En el Foro FIL, su presentación abarcará distintas etapas de su historia musical:

“Será un concierto que mezclará las canciones que más nos han marcado con temas de nuestro último disco, Ejército de salvación”, adelantó Balmes.

Su afinidad con el universo literario de la FIL tampoco es casual. El baterista Oriol Bonet recordó que su proceso creativo está profundamente ligado a la narrativa: “No escribimos letras; escribimos desde la literatura”, expresó al hablar de los cuentos e historias que influyen en su música.

Todos los detalles del concierto de Love of Lesbian en el Foro FIL

El Foro FIL, con capacidad para 3 mil personas y acceso gratuito, es uno de los escenarios más esperados, año tras año. Este 2025, Love of Lesbian será el encargado de abrir su programación dentro de la “Noche de Universo Indie”.

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Lugar: Foro FIL

Horario: 21:00 a 22:50

Entrada: Gratuita

Además, el foro recibirá a otras voces destacadas de la actualidad catalana: Maria Arnal, Rigoberta Bandini, Mushkaa, Queralt Lahoz, Joan Garriga, La Sra. Tomassa, Tarta Relena, entre otras grandes voces.

