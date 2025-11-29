Con un estruendoso aplauso y un salón lleno de espectadores atentos, el escritor y periodista cubano Leonardo Padura presentó este sábado su más reciente libro, Morir en la arena, en el marco de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). La obra, inspirada en un caso real de parricidio, explora una narrativa que gira en torno a Rodolfo, un hombre jubilado que enfrenta el regreso de su hermano Geni, quien cometió dicho crimen.

Padura condujo la charla en un ambiente ameno y, entre risas ocasionales, habló sobre las expectativas que recaen en los hombres de su generación en la sociedad cubana, donde hicieron lo que se esperaba de ellos. El escritor señaló que, mientras atraviesan este "deber ser", al mismo tiempo viven la crisis económica por la que pasa el país.

En ese sentido, habló sobre el personaje de Rodolfo: "Pero si alguien tiene dudas en esta novela, es Rodolfo, un hombre. Es decir, hay hombres que tienen muchas más dudas, mucha más inseguridad que las mujeres, escuchan más miedo. Rolfo es un cobarde esencial y por su cobardía incluso es que va a una guerra, como si fuera valiente".

Geni, más allá de un personaje oscuro

Si bien algo que caracteriza a los personajes de Padura es que no pueden catalogarse en la polaridad de buenos o malos, en este caso uno de los protagonistas —que, pese a haber asesinado a su padre— es mostrado por el escritor con cierto grado de empatía e incluso de esperanza, a través de la mirada de otros personajes.

"De Geni solamente se sabe lo que dicen los otros personajes que piensan y sienten. Y ahí se va construyendo este personaje que es como un cubo de rubik que tiene muchos colores y depende de quién lo esté moviendo para que se vea de una forma o se vea de otra. interviniendo con el lector, a empezar a sentir e incluso ciertos afectos por Geni".

Padura detalló que Geni fue abusado por su padre, aunque aclaró que no de forma sexual, pues considera que este es un recurso ya muy explorado en la literatura policiaca y que, en ocasiones, el abuso paterno puede manifestarse de muchas maneras.

Por otro lado, durante la presentación moderada por Mónica Lavín, el escritor cubano reconoció la dificultad que implica para él construir personajes femeninos. En Morir en la arena, Nora es una pieza fundamental en la narrativa, al ser un antiguo amor de Rodolfo.

"Me encanta el personaje de Nora. Nora me presentó una dificultad para aquí construirlo. Escribir de personajes femeninos para para mí siempre es complicado... porque hay el eterno femenino, es el eterno femenino y uno es un observador, lo ve desde fuera, nunca voy a poder sentir muchas cosas de la misma forma en que la siente una mujer, a pesar de compartir la condición humana, todos somos seres con la misma capacidad de entendimiento, de sentimiento, pero hay un elemento de indignidad", explicó el autor.

La presentación de Morir en la arena terminó igual que comenzó: entre aplausos y con lectores ansiosos por obtener la firma del autor.

Leonardo Padura será galardonado con el título de Doctorado Honoris Causa, junto con Joan Manuel Serrat y el escritor argentino Martín Caparrós, el próximo miércoles 3 de diciembre en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara.

