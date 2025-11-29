Bajo el lema “Laboratorio de Futuros”, LibrosUAM participa en la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025 con un programa de 46 actividades, que se desarrollarán desde hoy y hasta el 7 de diciembre, combinando presentaciones editoriales, mesas redondas, conferencias y talleres.

El Foro UAM, ubicado en el stand G-25 del Área Nacional, será uno de los espacios principales donde autoras, autores y lectores podrán encontrarse a lo largo de los nueve días de feria. La inauguración está programada para mañana, a las 16:15 horas, encabezada por el rector general, doctor Gustavo Pacheco López; la doctora Esthela Irene Sotelo Núñez, secretaria general; la doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora general de Difusión; y el maestro Carlos Francisco Gallardo Sánchez, director de Publicaciones y Promoción Editorial.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) -cuyo lema editorial es Casa de libros abiertos- llega a la FIL para fortalecer su sello editorial mediante una oferta construida desde el pensamiento crítico, la creación literaria y la investigación generada en sus Unidades Universitarias: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. Su presencia, afirma Gallardo Sánchez, es esencial para “difundir el conocimiento generado en la universidad” y establecer vínculos con editoriales, instituciones y especialistas nacionales e internacionales.

En los años recientes, la UAM ha superado los mil 300 títulos publicados, una producción que abarca desde ingeniería, diseño y biología hasta poesía y ensayo.

Entre las obras que se presentarán destacan “De por qué es necesario un feminismo descolonial”, de Yuderkys Espinosa Miñoso; “Crucero Caribe”, de Ana Lydia Vega; “In amoxtli in tlatoa petlatl / El libro con infinidad de palabras”, de Isela Xospa, reconocida con el Premio Caniem al Arte Editorial 2025 en la categoría de Libros infantiles-álbumes ilustrados; “Umbral”, de Roberto Abad, Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2025; “El cautivante fulgor de los libros ardiendo”, de Sebastián Rivera Mir; y “Doce certezas mientras tanto. Ensayos para especular”, antologado por Laura Sofía Rivero.

Las presentaciones contarán con la participación de figuras del ámbito literario y académico como Ernesto Lumbreras, Dahlia de la Cerda, Gabriela Damián Miravete, Sarah Corona Berkin -directora del CALAS-, Alberto Chimal, Itala Schmelz, Lluís Agustí, Eloísa Nava y José Israel Carranza.

Además, la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial intervendrá en diversos foros del ecosistema editorial, lo que brindará mayor visibilidad institucional y permitirá la exploración de coediciones, nuevos títulos y proyectos conjuntos.

En esta edición, LibrosUAM busca consolidarse como un referente nacional e internacional a través de la diversificación de sus ediciones, concebidas como herramientas de apoyo a la docencia y la investigación, con énfasis en la equidad, la justicia y el desarrollo social.

CT