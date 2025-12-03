En la búsqueda de reducir la carga fiscal de las librerías de nuestro país, está tarde en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) se dio a conocer los resultados del estudio "Beneficios de cambiar a Tasa Cero de IVA"; actualmente existe una iniciativa de ley para lograrlo, impulsada por el senador, Javier Corral, las senadoras Beatriz Mojica y Susana Harp.

En la conferencia de prensa ''Tasa 0, impacto económico en librerías de México", el presidente de ALMAC, Gerardo Jaramillo, explicó que para que la iniciativa sea aprobada "falta que se haga la dictaminación en la residencia de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y de ahí pase a votación al pleno y pueda ser votada y autorizada en el siguiente este periodo legislativo de septiembre, que sería la oportunidad para que se aprobara la tasa cero."

Beneficios del cambio a Tasa Cero

De acuerdo con la investigación realizada por el Grupo de Economistas y Asociados (GEA), el régimen fiscal especializado en la cadena del libro implica una inequidad fiscal que obstaculiza entonces que sea efectiva la política pública que busca el fomento al libro.

"El estudio marca una tendencia en la que si se acreditara ese IVA por cada librería, cada librería podría tener al final del año un promedio de 150 mil pesos que a la librería chica le permitiría pagar rentas, servicios, software, y a la librería mediana consolidarse y a la librería grande expandirse."

Además, entre otros de los beneficios del cambio a tasa cero se encuentran: sistemas de mejor manejo de inventarios, actividades culturales para la promoción de venta de libros, mayor contratación y capacitación de empleados, mayor número de librerías en el mediano y largo plazo, lo que se ve reflejado en potenciar los beneficios sociales de los libros y mayor pago del ISR al aumentar la rentabilidad.

Actualmente, el número de establecimientos reportados como librerías ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha disminuido a partir de 2003, año en el que había 2 mil 823 establecimientos, llegando a 2 mil 365 en 2023, es decir hay una caída acumulada de 458 librerías en ese periodo.

Por ello, para la representante de la Red de Librerías Independientes de México, Claudia Bautista, es importante recalcar que la iniciativa busca beneficiar a los comercios que venden un 80 por ciento libros, y excluir a las otras empresas, en su mayoría tiendas departamentales, que a pesar de que sí venden libros no pueden incluirse en el concepto de lo que es una librería.

EL INFORMADOR/N.ANDRADE

"También, pues Amazon, sabemos que es una gran plataforma que vende muchísimo libro, pero también allí hay que tener mucho cuidado para que no se vaya a colgar (formar parte de la iniciativa) pues este tipo de grandes emprendimientos, que a la mejor, pues ahí verían un pequeño espacio para un beneficio" explicó.

En ese sentido, ante el consumo actual de diversos productos en plataformas digitales, que podrían pensarse afectarían en la venta de las librerías físicas, Jaramillo aclaró que con dicho estudios se "comprueba que no se modifica sustancialmente ni la participación por venta de mi tienda departamental en mercado ni por venta en línea. Es decir, sigue siendo la librería de esencia física, la que más vende."

Finalmente en la conferencia que también contó con la participación del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Rural, Diego Echeverría Zepeda, se concluyó que el libro en México es esencial para la educación, la cultura y la cohesión social, por ello las librerías como puntos especializados de venta, aumentan estos beneficios al servir como centros culturales.

YC