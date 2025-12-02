FIL 2025: ¿Cuándo es la venta nocturna, horarios y cuánto cuestan las entradas?

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2025 se prepara para una de sus jornadas más esperadas por el público lector: la tradicional venta nocturna, un espacio que cada año reúne a miles de visitantes en busca de descuentos, ambiente relajado y la oportunidad de recorrer los pasillos de la feria con mayor comodidad.

La edición número 39 del encuentro literario más importante del mundo en español contempla esta actividad como uno de los momentos clave antes de su cierre.

Venta nocturna: fecha, horarios y costos

La venta nocturna de la FIL 2025 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, fecha en la que la feria extenderá su jornada hasta las 23:00 horas. Este horario especial permitirá a los asistentes disfrutar con más calma de las novedades editoriales, participar en actividades vespertinas y aprovechar las promociones que diversas editoriales suelen ofrecer exclusivamente durante esta noche.

La feria se celebra del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en Expo Guadalajara, ubicada en la colonia Verde Valle, su sede tradicional. Este recinto volverá a reunir a escritores, editoriales, lectores y profesionales de la industria del libro en un ambiente cultural que cada año convoca a cientos de miles de visitantes.

En cuanto a los boletos de acceso, la FIL mantiene sus tarifas accesibles al público general. El costo de entrada es de 30 pesos para adultos.

Existe una tarifa preferencial de 25 pesos destinada a niños de 3 a 12 años, personas con discapacidad, adultos mayores con credencial vigente, maestros y estudiantes con identificación, así como miembros de Fundación Universidad de Guadalajara. Los estudiantes de la UdeG cuentan con una tarifa especial de 20 pesos, presentando credencial vigente.

El boleto incluye acceso a actividades generales dentro de la feria, como presentaciones editoriales, charlas, conferencias, exposiciones y los espacios temáticos habituales, siempre sujeto al horario y cupo de cada actividad.

La venta nocturna no solo representa un horario extendido, sino también una oportunidad de adquirir libros con descuentos que, dependiendo del sello editorial, pueden ir desde el 10% hasta el 50%. Esta jornada suele ser especialmente atractiva para quienes buscan adelantar compras navideñas, conseguir ediciones especiales o explorar con mayor tranquilidad stands que, durante el día, registran alta afluencia.

Además de los descuentos, la noche suele contar con una atmósfera distinta: actividades culturales especiales, presentaciones tardías y un flujo de visitantes más relajado que permite disfrutar del recorrido sin la prisa que caracteriza a los horarios matutinos y vespertinos.

YC