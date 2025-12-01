Entre enormes estantes de libros, pasillos llenos de personas y un ambiente con aroma a Barcelona, la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara continúa en su tercer día. Como cada año, la Expo Guadalajara acoge a los amantes de la literatura, quienes están en busca de nuevas adquisiciones, conocer a sus escritores favoritos o disfrutar de las presentaciones.

Es por ello que algunos de los asistentes de la feria compartieron con EL INFORMADOR qué es lo que buscan en esta edición, cuánto gastan en libros y la importancia de la literatura en la sociedad, entre otras cuestiones que reflejan su participación en uno de los eventos más importantes de Iberoamérica.

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la literatura es uno de los temas que más les interesa a los jóvenes que visitan el recinto y que les gustaría que pudiera tener más relevancia en esta y las próximas ediciones dentro del programa de la FIL. Tal es el caso de Natalia Santana, quien es editora y a quien le preocupa el alcance que puede llegar a tener esta herramienta en un futuro cercano: “Quizá, si se integra (la IA) en todas las fases de la edición —desde la escritura y la edición hasta la compra—, podría colapsar el sistema de la lectura”.

Mientras que, para Cristian Alonso Barba, ingeniero en sistemas, el uso de la IA en la literatura puede llegar a vulnerar los derechos de autor de las y los escritores.

“Creo que somos una sociedad muy tecnológica y es importante ver a dónde vamos a parar con esto, porque ya hay incluso libros que tú ves y puedes asegurar que no los escribió una persona. Están hechos con inteligencias artificiales, que lo que hacen realmente es tomar ideas de otros libros y construirlas. Están vulnerando los derechos de autor de varias personas y muchos, sin darse cuenta, están ‘creando historias nuevas’, pero en realidad es todo como una licuadora inteligente que te crea un ‘nuevo libro’”, aseveró.

Sin embargo, cabe aclarar que en esta edición la FIL sí aborda el tema de la inteligencia artificial en el Foro IA, organizado en colaboración con Proyecto 451, donde, a través de diversas conferencias, se genera un espacio para la reflexión crítica sobre los desafíos que representa la IA en el contexto de los libros. Dichas actividades se llevaron a cabo este lunes.

Gastan más de mil pesos las y los asistentes de la FIL

Entre una enorme oferta de libros por comprar, tres de cada seis asistentes de la FIL gastan más de mil pesos en adquirir estos materiales.

Abigail Ramírez, ingeniera en sistemas, asistió el pasado sábado, en el primer día de la feria, y gastó más de dos mil pesos. Ante la pregunta sobre si piensa regresar algún otro de los días que faltan de esta edición, aseguró que no.

“Ahorita gasté aproximadamente dos mil 500 pesos… Y estaba buscando la colección especial de Sarah Janet Maas de Trono de cristal. Ya la conseguí y sí me gustó”.

Por su parte, Lucía Guardado, estudiante de la Licenciatura en Negocios Internacionales, compartió que su gasto se aproxima a la misma cantidad de Abigail.

“En los años anteriores he gastado 2 mil 500 por ahí, pero trato de no pasarme”, aseguró Guardado.

Por otro lado, el uso de las redes sociales ha evolucionado la forma en que los jóvenes se interesan por la literatura, pues, de acuerdo con Abigail, ha encontrado en TikTok buenas reseñas que la han convencido sobre qué libros comprar: “Veo las reseñas en TikTok y, si me gustan (los libros), los agrego a mi lista”.

Cabe aclarar que no todos los asistentes de la FIL son amantes de los libros, pero a través de ellos encuentran nuevas formas de conectar con quienes quieren. Tal es el caso de Elías Abundis, quien, pese a ser tapatío, visita por primera vez el recinto de la mano de su esposa, a quien sí le gusta leer y por quien está aquí hoy: “Principalmente vengo de acompañante y, justamente, estamos dando una vuelta y, si hay algún (libro) que nos llame la atención, pues lo vamos a comprar”.

Por su parte, la señora Amelia Méndez visitó la FIL porque su hija, quien es ilustradora, fue convocada para una entrevista este lunes, y como la acompaña, aprovechó para comprar algunos libros: “Hoy compré este libro, El arquitecto del universo. Todavía no tengo muy clara la información, pero me parece que es una novela de arquitectura”.

Con cerca de 900 mil asistentes cada año, la edición 39 de la FIL continúa hasta el próximo domingo 7 de diciembre.

SV