La actriz española Lola Dueñas, quién es galardonada con el Homenaje Premio Maguey Trayectoria en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), impartió este miércoles la clase magistral "Actuar desde la fragilidad" en donde compartió el enorme amor que tiene por su profesión, consejos para los jóvenes dentro del gremio y los diversos personajes que han marcado su carrera.

Durante la conferencia, moderada por las también actrices, Trinidad González y Coty Camacho, Lola Dueñas mencionó varias veces con gran emoción a su personaje de Montserrat en la serie de "La Mesías" donde interpreta a una madre fanática religiosa que cree tener una misión divina.

"El amor por mis personajes, o sea yo a Montse la adoraba y cuando la insultaban yo me la defendía, me decían, leyendo un guión o yo que sé 'es que está loca' y yo la defendía 'no, no está loca, lo que le pasa esque no sé cuántas' las defiendo porque las quiero, las quiero a las mujeres que hago, y las quiero porque las entiendo, las he estudiado, las he direccionado", mencionó Dueñas con gran emoción, como si pudiera volver a vivir su personaje a través del recuerdo del mismo.

El público quien en un principio se mostró tímido, pronto ganó confianza y la Sala 2 del Conjunto Santander se llenó de brazos levantados para poder preguntarle alguna inquietud que tuvieran sobre cómo Lola Dueñas se convirtió en una actriz de renombre que la llevó a ganar múltiples premios a lo largo de su carrera como es el Premio Platino 2024 a la mejor interpretación femenina por su trabajo en la serie 'La mesías' o el mismo Premio Maguey Trayectoria gracias a su presencia artística en proyectos con temáticas de diversidad e identidad.

Entre estás inquietudes, se le cuestionó a Dueñas cómo conmover al público a través de la actuación, sin embargo, pese a lo que algunos podrían pensar sobre la responsabilidad o importancia que tiene un actor dentro de las diversas producciones audiovisuales para conectar con la audiencia, la actríz española aseguró, que la única forma de hacerlo es a través de una buena dirección.

"Las buenas películas ¿no? Las buenas directoras y directores, es que si no hay película no hay nada, para que te llegue nuestro trabajo tiene que haber una buena mente detrás que coja al espectador y se lo lleve de viaje, (...) o sea que difícilmente una actriz, un actor pueda ser un gran trabajo con un mal guión, es muy complicado, yo creo que lo ideal es que haya todo", aseveró Dueñas.

En ese sentido, la actriz se consideró ser una persona muy obediente dentro de escena.

"Yo trabajo muchísimo el texto y luego es verdad que soy muy obediente con las directoras y directores, a mí me dicen 'haz esto' y yo lo hago, no suelo discutir porque también creo que es su película, a no ser que quiera cambiar algo o haya tenido una idea" pero eso antes del rodaje, yo creo que en rodaje hay que ir a hacer una toma, si se puede, hacerlo a la primera".

Dueñas compartió con el público la responsabilidad y amor que tiene a su trabajo a través de una serie de consejos: habló sobre no tener miedo, ha "darlo todo siempre" y reconocer que los actores como personas que ayudan al director a contar una historia.

"Yo creo que lo más importante es el trabajo, que cuando uno tiene un miedo es porque no ha trabajado lo suficiente, si tú de verdad llevas bien el trabajo de casa, tienes que estar disponible", aconsejó Lola Dueñas a un público en su mayoría joven.

Finalmente, como parte del reconocimiento a la trayectoria de la actriz, el próximo jueves 23 de abril a las 14:40 horas se proyectará la película "Mar Adentro" en la Cineteca FICG, cinta que la hizo merecedora de un Premio Goya.

MF