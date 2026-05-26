Rumbo a la celebración de su 24ª edición, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) lanzó una convocatoria dirigida a cineastas mexicanas y mexicanos para que envíen sus obras y participen en sus concursos enfocados en impulsar el talento local.

El FICM, que se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre de 2026, destaca por ser uno de los eventos cinematográficos más importantes de México y América Latina. Este se define como una Asociación Civil sin fines de lucro dedicada a apoyar a cineastas mexicanos, cultivar nuevos públicos y a difundir la cultura cinematográfica.

Año con año, el festival invita a figuras destacadas de la industria, como artistas, productores, directores y guionistas, quienes comparten sus experiencias y dialogan con los asistentes, además de impartir clases magistrales.

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Los organizadores estructuraron el certamen en cuatro secciones competitivas: Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano —en animación, documental y ficción—, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano.

Los organizadores estructuraron el certamen en cuatro secciones competitivas. ESPECIAL

Adicionalmente existe el Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje, en el cual participan guiones escritos por autores michoacanos de nacimiento o residentes del estado.

Premios Oficiales de la 24ª edición del FICM

En el 24° FICM se otorgarán los siguientes premios:

Ojo a Mejor Largometraje Mexicano

Ojo a Mejor Dirección de Largometraje Mexicano de Ficción

Premio a Mejor Guion de Largometraje Mexicano de Ficción

Ojito a Mejor Actor de Largometraje Mexicano

Ojito a Mejor Actriz de Largometraje Mexicano

Premio del Público a Largometraje Mexicano

Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano

Premio del Público a Largometraje Documental Mexicano

Ojo a Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano

Ojo a Mejor Cortometraje Documental Mexicano

Ojo a Mejor Cortometraje de Animación Mexicano

Ojo de la Sección Michoacana

Ganador del Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje

Además de los premios antes mencionados, el jurado podrá otorgar Menciones Especiales.

Cabe decir que el FICM está oficialmente reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, por lo que los cortometrajes ganadores en las categorías de Animación, Documental y Ficción, y el largometraje documental ganador podrán ser considerados para la nominación al Oscar.

La fecha límite para el envío de obras es el próximo 19 de junio a las 17:00 horas. Quienes estén interesados en participar deben revisar los lineamientos completos, los cuales están disponibles en el portal oficial del evento: https://www.moreliafilmfest.com/ .

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MB

