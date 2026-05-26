Rumbo a la celebración de su 24ª edición, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) lanzó una convocatoria dirigida a cineastas mexicanas y mexicanos para que envíen sus obras y participen en sus concursos enfocados en impulsar el talento local.El FICM, que se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre de 2026, destaca por ser uno de los eventos cinematográficos más importantes de México y América Latina. Este se define como una Asociación Civil sin fines de lucro dedicada a apoyar a cineastas mexicanos, cultivar nuevos públicos y a difundir la cultura cinematográfica.Año con año, el festival invita a figuras destacadas de la industria, como artistas, productores, directores y guionistas, quienes comparten sus experiencias y dialogan con los asistentes, además de impartir clases magistrales.Los organizadores estructuraron el certamen en cuatro secciones competitivas: Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano —en animación, documental y ficción—, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. Adicionalmente existe el Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje, en el cual participan guiones escritos por autores michoacanos de nacimiento o residentes del estado.En el 24° FICM se otorgarán los siguientes premios:Además de los premios antes mencionados, el jurado podrá otorgar Menciones Especiales.Cabe decir que el FICM está oficialmente reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, por lo que los cortometrajes ganadores en las categorías de Animación, Documental y Ficción, y el largometraje documental ganador podrán ser considerados para la nominación al Oscar.La fecha límite para el envío de obras es el próximo 19 de junio a las 17:00 horas. Quienes estén interesados en participar deben revisar los lineamientos completos, los cuales están disponibles en el portal oficial del evento: https://www.moreliafilmfest.com/. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB