Con una proyección de más de 235 millones de pesos en derrama económica y actividades que llegarán a plazas públicas, teatros, pueblos mágicos y municipios de Jalisco, el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería presentó su edición 33, que se realizará del 26 de agosto al 6 de septiembre.

La celebración reunirá más de 170 actividades en torno a tres de los símbolos más representativos de la mexicanidad: el mariachi, la charrería y el tequila. El programa contempla conciertos gratuitos, galas sinfónicas, campeonatos charros, talleres musicales y presentaciones internacionales.

Durante la presentación oficial, Carlos David Ibarra Rubio, director general de la Cámara de Comercio de Guadalajara, destacó el alcance cultural y turístico del encuentro.

“Este 2026 viviremos 12 días espectaculares, llenos de música, color, talento y emociones”, afirmó.

El directivo señaló que el 95 por ciento de las actividades serán gratuitas y estarán distribuidas en distintos espacios públicos, auditorios, plazas comerciales, municipios y pueblos mágicos. Además, resaltó que el encuentro llegará a más de 50 países mediante transmisiones televisivas y plataformas digitales.

“Jalisco está de fiesta y el mariachi vive en el corazón de nuestra tierra”, expresó.

Uno de los espacios centrales será el Pabellón Cultural en Plaza Liberación, que volverá tras la pausa del año pasado por remodelaciones. Ahí se desarrollarán cerca de 50 presentaciones entre el 26 y el 30 de agosto, incluyendo mariachis internacionales, cantantes vernáculos y la tradicional Gala Pública.

Carlos Mateos Medina, director del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, explicó que esta edición busca mantener el posicionamiento internacional del festival, considerado entre los 200 más importantes del mundo.

“Queremos seguir dignificando nuestros tres pilares, nuestros íconos de la mexicanidad”, comentó.

El organizador detalló que se espera superar los 423 mil asistentes presenciales registrados el año anterior, además de alcanzar una audiencia de 17.5 millones de personas entre televisión y redes sociales.

El encuentro contará con la participación de agrupaciones provenientes de países como Estados Unidos, Colombia, Francia, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Cuba.

Entre las actividades destacadas figura la Gala Pública “100 años”, programada para el 30 de agosto en Plaza Liberación. El espectáculo rendirá homenaje a José Alfredo Jiménez, Rubén Fuentes y Tomás Méndez, quienes cumplirían un siglo de nacimiento este 2026.

“Son tres compositores mexicanos que han llevado muy alto la música mexicana y era justo dedicarles este homenaje”, señaló Mateos.

En esa gala participarán agrupaciones como Mariachi Los Camperos, Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi Internacional CHG, Mariachi Sol de América y, por primera vez, Mariachi Corona.

Además, el Teatro Degollado albergará cinco galas temáticas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre, acompañadas por la Orquesta Filarmónica de Jalisco. A ello se sumará una gala especial en el Conjunto Santander de Artes Escénicas titulada Ídolos de México, enfocada en homenajear a Vicente Fernández y Juan Gabriel.

El Concierto Magno se realizará el 4 de septiembre en el Auditorio Telmex con la participación de Natalia Jiménez, Mariachi CHG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

La clausura llegará el 6 de septiembre en Plaza Juan Pablo II con la presentación de Azucena La de Jalisco.

Gerardo Ascencio Rubio, secretario de Cultura de Jalisco, destacó que el encuentro se ha convertido en una de las expresiones culturales más representativas del estado.

“Hablar de identidad mexicana es inevitablemente hablar de Jalisco”, dijo.

El funcionario subrayó la presencia de 22 agrupaciones de mariachi en distintos escenarios y resaltó nuevamente la participación de la Filarmónica de Jalisco dentro de las galas y conciertos masivos.

La programación también incluirá conciertos en delegaciones de Guadalajara y Zapopan, así como presentaciones en los 11 pueblos mágicos del estado, entre ellos Tequila, Tapalpa, Mazamitla, Lagos de Moreno y San Sebastián del Oeste.

A la par habrá actividades en municipios como Puerto Vallarta, Chapala, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Arandas y San Juan de los Lagos.

Otro de los ejes será el Campeonato Charro, programado para el 5 de septiembre en el lienzo charro Nito Aceves, con tres competencias durante el día.

“Es el único festival que integra un campeonato charro dentro de toda su programación cultural”, resaltó Mateos, quien también explicó que el evento busca acercar a niños y jóvenes a las suertes charras y al deporte nacional.

El encuentro mantendrá además sus talleres de música para agrupaciones internacionales, así como conciertos de responsabilidad social en espacios como el Hogar Cabañas y centros de reinserción femenil.

En el marco del Mundial de Futbol, la edición 33 también tendrá actividades especiales en Plaza Liberación, Plaza Juan Pablo II y Puerto Vallarta.

Lorena Martínez Ramírez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, adelantó que habrá presentaciones de mariachi en espacios donde se realizarán transmisiones públicas de partidos.

“Seguimos impulsando proyectos que le dan marca no solamente a Guadalajara, sino a todo Jalisco y a México”, comentó.

MF