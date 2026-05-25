Llegan a Japi dos nuevas exposiciones dedicadas al futbol

El Museo Japi —Jalisco Paseo Interactivo— alista la inauguración de dos exposiciones temporales en el marco de la Copa del Mundo, con un concierto que reunirá piezas clásicas y modernas este 28 de mayo, de 18:00 a 22:00 horas, con entrada gratuita.

La actividad central será la apertura simultánea de las exposiciones “Jalisco 70” y “Campo Común”, programada a las 20:00 horas en la Sala de Exposiciones Temporales del museo.

La noche cerrará a las 20:30 horas con una presentación de la Compañía de Coro y Orquesta del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, que ofrecerá un programa con piezas clásicas y contemporáneas.

“Jalisco 70” reúne 50 fotografías del archivo de Miguel Rodríguez Juárez, fotógrafo del Gobierno de Jalisco durante varios sexenios. La muestra traza un recorrido por la vida cotidiana, los artistas, la gente y el crecimiento urbano del estado durante las décadas de 1960 y 1970.

El año 1970 funciona como eje de la exposición: Guadalajara fue una de las sedes del Mundial de Futbol y recibió al Brasil campeón, en un momento en que la ciudad recién superaba el millón de habitantes y vivía un proceso de consolidación metropolitana tras el crecimiento acelerado de los años cincuenta.

La selección de imágenes y la curaduría estuvieron a cargo del fotógrafo y comunicador Sergio Garibay. “Jalisco 70” podrá visitarse del 28 de mayo al 16 de agosto, con entrada gratuita.

La segunda muestra, “Campo Común”, propone una lectura del futbol como espacio simbólico, social y político. La exposición reúne obra de 22 artistas contemporáneos —en alusión a los dos equipos que integran un partido— y aborda temas como territorio, identidad, comunidad, energía, vulnerabilidad y poder.

El guion curatorial organiza las piezas en cuatro núcleos inspirados en las posiciones del futbol: portería, defensa, mediocampo y delantera. Todas las obras se presentan en Fine Art Printing, también conocido como Giclée, en formato de 35 por 50 centímetros.

En la exposición participan Adrián Guerrero, Omar Guerra, Ricardo Pinto, Gaal D. Cohen, Lino Vite, Rocío Sáenz, Milo Medina, Miriam Rodríguez, Manuel García Díaz, Juan Carlos Guerrerosantos, Verónica Rodríguez, Sofía Echeverri, Aitor Lajarin Encina, Javier M. Rodríguez, Isa Carrillo, Luis Alfonso Villalobos, Rubén Méndez Ramos, Zaira Lucía González Beas, Claudia Rodríguez, Humberto Ramírez, Juan Bastardo y Rubén Ortiz Torres.

“Campo Común” permanecerá abierta del 28 de mayo al 12 de julio, también con acceso gratuito.

Toma nota

El Museo JAPI tiene horario regular de martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos, de 10:00 a 18:00 horas. Del 6 de junio al 12 de julio, los sábados y domingos extenderá su horario de 11:00 a 20:00 horas. Se ubica en Avenida Central Guillermo González Camarena 750, Residencial Poniente, Zapopan.

Los costos de ingreso son: general $150; ingreso para menores, personas con credencial INAPAM y personas con discapacidad $75; menores de dos años no pagan boleto, y Wérika con entrada a JAPI $300.

MF