Lunes, 25 de Mayo 2026

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Puerto Vallarta recibe la mirada íntima de Gustavo García-Villa

García-Villa apuesta por imágenes que transmiten vulnerabilidad, deseo y sutileza, elementos que han marcado gran parte de su producción artística

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

La propuesta visual de García-Villa se sostiene en una fotografía cuidada y minimalista, donde cada encuadre parece construido desde la contemplación y no desde el exceso. CORTESÍA

La propuesta visual de García-Villa se sostiene en una fotografía cuidada y minimalista, donde cada encuadre parece construido desde la contemplación y no desde el exceso. CORTESÍA

En medio del ambiente festivo y reivindicativo de Pride Vallarta 2026, la galería 2.16 ART GALLERY abrió sus puertas a AMENITIES, la nueva exposición individual del fotógrafo y director creativo mexicano Gustavo García-Villa, una muestra que convierte al cuerpo masculino en un territorio de contemplación estética, cercanía emocional y exploración visual.

La exhibición reúne 17 fotografías construidas desde la intimidad y la observación sensible, piezas donde la luz, la piel y el espacio dialogan constantemente. García-Villa apuesta por imágenes que transmiten vulnerabilidad, deseo y sutileza, elementos que han marcado gran parte de su producción artística.

La muestra se integra a la programación cultural de Pride Vallarta 2026, uno de los encuentros de diversidad sexual más importantes de México y de mayor proyección internacional. Este año, el festival se desarrolla bajo el lema “La Nueva Era: Un Pride Muy Mexicano”, una edición que busca reforzar el vínculo entre identidad, cultura y comunidad a través de distintas expresiones artísticas y actividades en la Zona Romántica de Puerto Vallarta.  

AMENITIES encuentra un espacio natural para dialogar con las discusiones contemporáneas sobre representación, identidad y corporalidad. La propuesta visual de García-Villa se sostiene en una fotografía cuidada y minimalista, donde cada encuadre parece construido desde la contemplación y no desde el exceso. Su trabajo ha encontrado eco tanto en circuitos independientes como editoriales internacionales.

A lo largo de su trayectoria, el fotógrafo mexicano ha desarrollado publicaciones propias como fanzines, calendarios e intervenciones textiles enfocadas en la exploración del cuerpo masculino. Además, ha colaborado con plataformas editoriales y artísticas de ciudades como Nueva York, París y Ciudad de México, así como con firmas internacionales como Adidas, Apple, Nike, Calvin Klein y Zara. También ha trabajado con publicaciones como Vogue, Elle y Gayletter.  

La inauguración de la exposición se realizó durante una de las semanas de mayor actividad turística y cultural en Puerto Vallarta, ciudad que cada año concentra miles de visitantes nacionales e internacionales atraídos por las celebraciones del orgullo LGBTQ+.  

AMENITIES permanecerá abierta hasta el próximo 19 de julio en Puerto Vallarta, consolidándose como una de las propuestas artísticas que acompañan la agenda cultural de Pride Vallarta 2026.

MF

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