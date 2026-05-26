El acuarelista tapatío Luis Eduardo González prepara una de las exposiciones más significativas de su trayectoria: “Artífice de la luz”, muestra que será inaugurada el 28 de mayo, a las 19:00 horas, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), recinto que reunirá más de un centenar de obras realizadas a lo largo de décadas de trabajo.

Para el pintor jalisciense, la exposición representa una especie de recuento emocional y humano. “Es la exposición más importante en mi vida, es una gran satisfacción, un gran orgullo el que la Universidad de Guadalajara me dé la oportunidad de presentar mi trabajo ahí”, señala en entrevista con EL INFORMADOR.

La muestra, realizada en colaboración con la University of Guadalajara Foundation USA y el Legado Grodman, bajo la curaduría de Moisés Vizcarra Schiaffino, permitirá recorrer distintas etapas de la producción del artista, cuya obra ha encontrado en la acuarela un lenguaje propio marcado por las transparencias, los contrastes y la observación de la luz sobre el entorno.

Aunque durante años su trabajo estuvo ligado al paisaje natural y urbano, González reconoce que con el tiempo entendió que el verdadero eje de su pintura siempre fue la iluminación.

“Para mí era muy importante la hora del día en que me ponía a pintar. Yo trabajaba mucho en el lugar, sobre todo el paisaje. Después, con el tiempo entendí que la luz es un factor muy importante en mi obra”, señala.

El artista explica que los cambios lumínicos modificaban el color de los espacios y transformaban la atmósfera de cada escena, una inquietud que terminó por convertirse en el hilo conductor de su trabajo.

“Yo creo que precisamente ese es el hilo conductor: la luz en el paisaje y en la figura humana. Lo cual produce cambios en el color. En la muestra está muy bien expresado ese aspecto”, agrega.

Formado en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, donde fue discípulo de figuras como Rafael Zamarripa, Alfonso de Lara Gallardo, Jorge Martínez y Francisco Rodríguez “Caracalla”, González desarrolló una carrera que alternó la producción artística con la enseñanza. Durante años impartió clases en instituciones de Jalisco y otros Estados del país, experiencia que, asegura, marcó profundamente su vida.

“Conocí muchas personas jóvenes que afortunadamente vi que se dedican a esta profesión. Entonces, eso para mí es un motivo de satisfacción, darme cuenta de que hice mi trabajo”.

De hecho, uno de los momentos que más espera durante la inauguración será reencontrarse con antiguos alumnos y personas cercanas a su trayectoria.

“He estado invitando a los que fueron mis alumnos y va a ser para mí un motivo de encuentro humano con ellos, con los coleccionistas y con todas las personas que tienen la sensibilidad de apreciar el arte”.

Rapidez y precisión

En la conversación con esta casa editorial, el pintor también reflexiona sobre la acuarela, técnica que le ha valido reconocimiento nacional e internacional y que suele considerarse compleja por la rapidez y precisión que exige.

“Ciertamente a mí me gusta la acuarela trabajada de una forma directa”, explica. “Yo prefiero trabajar mientras el papel está húmedo, entonces uno tiene que resolver todo en poco tiempo”.

González asegura que lo que busca en cada obra es conservar la espontaneidad y la carga emotiva del primer gesto.

“Para mí, lo más importante es cuando se logra, de primera intención, expresar la idea y sobre todo darle esa carga de emotividad”.

Una vida llena de reconocimientos

La trayectoria de Luis Eduardo González incluye reconocimientos como tres premios en el Salón Nacional de la Acuarela, el Pincel de Plata otorgado por el Patronato de las Fiestas de Octubre, la Columna de Oro del periódico Ocho Columnas y un Premio Salón de Octubre. Además, dos de sus piezas forman parte del acervo del Museo Nacional de la Acuarela, en Ciudad de México.

Sin embargo, el artista mira esos galardones más como señales de continuidad que como metas definitivas.

“Para mí eso es una señal de que voy bien, de que he hecho mi trabajo bien y eso todavía hasta la fecha me da una motivación grande para seguir produciendo”.

A lo largo de las décadas también ha observado la transformación de las nuevas generaciones de artistas. Mientras su formación estuvo marcada por la disciplina académica y el seguimiento de reglas estrictas, hoy percibe una búsqueda más libre y experimental.

“Ahora veo en los jóvenes ese enfoque en experimentar, en encontrar formas más libres de expresarse”, indica.

Al final, después de los premios, la docencia y las exposiciones dentro y fuera del país, González resume su camino artístico desde un lugar más íntimo, desde la gratitud.

“Tengo ahora un gran sentimiento, una gran emoción de gratitud por las personas, por los seres humanos y por la vida, por haberme dado la oportunidad de hacer lo que a mí me gusta”, finaliza.

El acuarelista tapatío prepara una de las exposiciones más significativas de su trayectoria. CORTESÍA

Visita la muestra

“Artífice de la luz” abrirá al público del 29 de mayo al 27 de septiembre en el MUSA, con entrada gratuita. La exposición podrá visitarse de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas.

CT