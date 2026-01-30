ART WKND GDL toma Chapultepec con puertas escultóricas en el espacio público

El recorrido comienza por la tarde, cuando el Andador Chapultepec mantiene todavía el movimiento habitual del día: peatones que cruzan de un lado a otro, ciclistas, gente que sale de trabajar y se detiene en los cafés. En medio de ese tránsito aparece una estructura azul que llama la atención por contraste. Es una puerta colocada en el espacio público, independiente de cualquier edificio .

La pieza tiene un marco grueso, de color intenso, decorado con figuras recortadas: un ojo rodeado de pétalos, una mano abierta, una boca sonriente, nubes y destellos. La puerta se sostiene sobre una plataforma que invita a atravesarla. Detrás, Chapultepec continúa funcionando como punto de referencia habitual del paseo .

Varias personas se detienen al verla. Algunas toman fotografías, otras simplemente reducen el paso. "Se ve diferente a lo que siempre hay aquí", comenta una mujer que camina acompañada junto con su esposo. Él observa unos segundos y comparte la apreciación: "Está bien que pongan cosas así en la calle".

La instalación forma parte de "PUERTAS", un proyecto desarrollado dentro de ART WKND GDL, la semana dedicada al arte contemporáneo que se celebra en Guadalajara y que reúne exposiciones, aperturas de estudios y actividades abiertas al público . Durante estos días, artistas y espacios creativos abren sus talleres, mientras la ciudad incorpora intervenciones en el espacio público.

Un proyecto del ART WKND GDL

En el Andador Chapultepec se colocaron tres puertas, cada una en un cruce distinto. La primera se encuentra en Chapultepec y Vidrio. Ahí, la estructura se integra al flujo peatonal del paseo. Algunas personas cruzan el marco de manera espontánea; otras se colocan en el centro para tomarse fotos. "Está curioso, da curiosidad pasar", dice Brenda, de 29 años, antes de seguir su camino.

Unos metros más adelante, en el cruce de Chapultepec y Mexicaltzingo, aparece la segunda puerta. El entorno es más concurrido y el movimiento constante hace que la pieza funcione como un punto de encuentro. Un grupo de estudiantes del CAAV se organiza para fotografiarse. La tercera puerta se localiza en Chapultepec y Montenegro. A esa hora, la luz del día empieza a bajar y la estructura destaca con mayor claridad.

Las puertas no incluyen textos explicativos extensos ni instrucciones. Su presencia funciona como una intervención directa en el espacio urbano, accesible para cualquier persona que transite por el paseo. No es necesario entrar a una galería ni seguir un recorrido específico para encontrarlas.

El proyecto “PUERTAS” se extiende también a otros puntos del área metropolitana . Además de Chapultepec, se instaló una puerta en La Perla, uno de los complejos urbanos más recientes de la ciudad, y otra en Los Arcos de Zapopan, un sitio emblemático y de alta circulación. La intención es llevar el arte a distintos contextos y públicos, más allá de los espacios tradicionales.

ART WKND GDL se celebra durante estos días y continúa hasta el cierre del fin de semana, con actividades programadas en distintos puntos de la ciudad. El evento busca conectar a artistas, espacios y públicos, y reforzar la presencia del arte contemporáneo en la vida cotidiana de Guadalajara.

La respuesta de los viandantes es variada, pero constante. Una mujer que pasea a su perro se detiene para que el animal olfatee la puerta a mitad del mediodía. Un niño cruza varias veces el marco como si fuera parte del juego del paseo. Nadie parece necesitar demasiadas explicaciones.

Guadalajara mantiene desde hace años una escena artística activa, con talleres independientes, galerías, museos y colectivos que dialogan con la ciudad. ART WKND GDL se suma a esa dinámica al visibilizar el trabajo creativo y llevarlo al espacio público, donde convive con el tránsito diario .

Al avanzar la tarde, las puertas permanecen abiertas. No delimitan un inicio ni un final claro del recorrido. Funcionan como puntos de pausa dentro del paseo, integradas al movimiento habitual de Chapultepec. Para quienes caminan por ahí, forman parte del paisaje urbano durante estos días, recordando que el arte también puede aparecer en medio del trayecto cotidiano.

