La fotografía como registro de un país que cambia sin perder sus raíces, es el eje de “El México de los mexicanos III”, exposición que llegará al Ex Convento del Carmen a partir del 9 de mayo y que reúne una mirada contemporánea sobre la diversidad cultural del país a través de 55 imágenes seleccionadas entre miles de participantes.

En entrevista con EL INFORMADOR, Ignacio Monterrubio Salazar, Subdirector de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex A.C., explicó que la muestra forma parte de un proyecto que nació en 2009 como una celebración por los 140 años del Banco Nacional de México y que, con el paso del tiempo, se convirtió en un amplio retrato visual del México contemporáneo.

“La convocatoria estaba dirigida a mexicanos y extranjeros, profesionales y aficionados a la fotografía, para retratar México con su gente, sus costumbres, sus paisajes, sus actividades, los niños, las familias. Toda esta gran riqueza cultural que tiene el país y de una manera propositiva presentar a México”, comentó.

La exposición llega a Guadalajara en el contexto de las actividades culturales rumbo al Mundial de Futbol 2026 y busca mostrar distintas expresiones de la vida cotidiana del país, desde tradiciones y celebraciones populares hasta escenas urbanas, deportivas y familiares.

Monterrubio destacó que, a diferencia de otros discursos que suelen enfocarse en las problemáticas nacionales, esta iniciativa apuesta por una mirada luminosa y cercana de la identidad mexicana.

“Verán mensaje de nuestro país en cuestiones muy positivas. Es una fiesta del Banco Nacional de México donde invita a la gente a participar a través de las imágenes, que es precisamente el lenguaje hoy día más importante que tiene la humanidad”.

El proyecto también se ha convertido en una especie de termómetro sobre la evolución de la fotografía digital y de las formas en que las personas se relacionan con la imagen. En las tres ediciones realizadas —2009, 2014 y 2024— han participado cerca de 40 mil fotógrafos provenientes de más de 20 países y de todos los estados de la República, quienes han enviado alrededor de 100 mil fotografías.

La exhibición muestra imágenes de la vida cotidiana del país, desde tradiciones hasta escenas urbanas. EL INFORMADOR

A decir del promotor cultural, uno de los cambios más notorios entre las distintas ediciones está en la calidad técnica de las imágenes.

“La evolución que hemos visto es la calidad de la fotografía, entre mejores fotos que toman por el conocimiento también de ellas como por los equipos que tienen disponibles las personas”.

Para la exhibición que se presentará en Guadalajara se seleccionaron 55 piezas, de las cuales cerca de 10 corresponden a Jalisco. Las imágenes abarcan temas como medio ambiente, vida cotidiana, fiestas patronales, deporte, infancia y familia, además de distintas escenas del México contemporáneo.

Entre las fotografías destacadas se encuentra la imagen ganadora del certamen, realizada por la fotoperiodista zacatecana Flor Guadalupe Núñez Castañeda. La fotografía fue captada en el Cerro del Padre, en Zacatecas, durante un equinoccio y muestra la convivencia entre una pareja y elementos del Ejército Mexicano que resguardaban la zona.

“Es una fotografía que retrata maravillosamente el México contemporáneo a través de una convivencia entre una pareja y el ejército mexicano, pero de una manera amigable, muy amistosa. Ella toma esta gran imagen que nos retrata de manera muy interesante. Es el México de hoy”.

También figura la obra ganadora en la categoría color, realizada por Tito Jacob, centrada en una escuela rural equipada con herramientas tecnológicas y computadoras, una imagen que, según Monterrubio, dialoga con la transformación del país en los últimos años.

El proceso curatorial implicó una revisión exhaustiva de las más de 20 mil imágenes recibidas para esta edición. Michael Calderwood, fotógrafo inglés radicado en México desde la década de 1970 y director artístico del proyecto en las dos ediciones más recientes, encabezó la selección junto a un grupo de especialistas en artes gráficas y fotografía.

Primero se realizó una preselección de alrededor de tres mil imágenes que fueron impresas y revisadas por un jurado integrado por ocho especialistas durante tres días. De ahí surgieron las obras premiadas, las menciones honoríficas y las piezas que ahora integran la exposición itinerante.

“Fue un trabajo maravilloso entre los ocho para seleccionar las obras ganadoras”, enfatizó.

El jurado estuvo conformado por figuras como Flor Garduño, Rosa Casanova, Juan Rafael Coronel Rivera, Adam Wiseman, Erica Krayer y Andrew Butler, además del propio Calderwood y Cándida Fernández, quien encabezó Fomento Cultural Banamex durante varios años.

Ignacio Monterrubio Salazar, subdirector de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex A.C.EL INFORMADOR/J. Acosta

Salir de la nube

Ignacio Monterrubio Salazar subrayó la importancia de imprimir y exhibir fotografías en una época dominada por los archivos digitales y el almacenamiento en la nube. “Estamos muy confiados en nuestros dispositivos, en las nubes, pero ahí quedan muchos miles de fotografías que conoces tú nada más. La impresión es vital. Es como el conocimiento cuando haces un libro; el conocimiento no lo puedes perder”.

El directivo consideró que la materialidad de la fotografía permite preservar la memoria colectiva y compartirla con otras personas, algo que difícilmente sucede con las imágenes almacenadas únicamente en dispositivos electrónicos. “Lo que tenemos a través de la imagen es una memoria de eventos, de situaciones. Lo que buscamos con ‘El México de los mexicanos’ es tener un acervo”.

La convocatoria de esta edición pidió fotografías tomadas entre 2019 y 2024 con la intención de construir un retrato vigente del país y evitar imágenes de archivo alejadas del presente nacional.

Aunque muchas de las temáticas permanecen constantes —como los volcanes, la niñez o el medio ambiente—, Monterrubio considera que sí existe una transformación evidente entre el México retratado en 2009 y el que aparece en esta tercera edición.

Recordó, por ejemplo, que una de las fotografías ganadoras de la primera edición mostraba una escuela pública tradicional con bancas de madera y pizarrón, mientras que ahora la imagen premiada presenta un aula rural equipada con computadoras y laboratorio tecnológico. “Ahí puedes ir viendo un poco esa evolución. Hay muchos elementos arquitectónicos, electrónicos y artísticos que también te pueden dar ese toque de modernidad y de cambio hacia el futuro”.

La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre en el Ex Convento del Carmen. Monterrubio insistió en que la experiencia de ver las fotografías impresas y a gran formato transforma por completo la relación con las imágenes. “Verla en vivo es muy diferente a verla en fotos o en una revista. Van a poder ver un mosaico muy importante de nuestro México, de México de hoy”.

La llegada de “El México de los mexicanos III” forma parte de una colaboración más amplia entre Banamex y el Gobierno de Jalisco de cara a las actividades culturales vinculadas al Mundial de Futbol 2026. Como parte de esa alianza también se presenta actualmente en el Museo Cabañas la muestra “Travesías por México”, integrada por obras de la colección pictórica del Banco Nacional de México, con piezas de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Además, adelantó que próximamente el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque albergará otra exposición vinculada al arte popular y el futbol, ampliando así la presencia cultural del proyecto en Jalisco.