“Me reconocerás siempre, pero nunca podrás mirar mi rostro. Sabrás de entre tus palabras cuáles son mías, pero lo que te doy a guardar no es para ti sino para los míos “, dice Jorge Fernández Granados en el poema “Habla el hada melusina”, que es parte de su libro “Materia oscura”, por el que el próximo sábado 9 de mayo recibirá el V Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros, Granada, España, 2025.

El poeta mexicano, que recibirá este reconocimiento en la ciudad de Fuente Vaqueros, cuna del poeta Federico García Lorca, asume en su poemario el concepto científico de “materia oscura” como una metáfora para entender nuestra propia vida.

“Uno de los descubrimientos más inquietantes de la astrofísica actual es que, del Universo conocido, sólo es posible estudiar el 5% o 10% que es de algún modo visible. La gran mayoría de él está fuera de nuestro alcance y únicamente ha sido posible inferirlo por cálculos matemáticos. Este concepto se denomina materia oscura. Con esta idea como punto de partida, me propuse escribir un libro que abordara esas zonas subjetivas, ocultas o simplemente no evidentes de la existencia”, afirma Fernández Granados, quien además de recibir el galardón y presentar el libro premiado, participará como poeta invitado en el XXII Festival Internacional de Poesía de Granada que concluirá este sábado.

Con “Materia oscura”, que incluye una nota preliminar del poeta chileno Raúl Zurita, Fernández Granados culmina su trilogía en torno a la ciencia, el lenguaje y las nuevas formas expresivas en la poesía, que está conformada por sus anteriores libros, “Principio de incertidumbre” (Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Para Obra Publicada, 2008) y “Lo innumerable” (Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, 2020).

En esa trilogía, el autor propone que tal vez la ciencia es, hoy por hoy, el principal paradigma del arte.

El poeta Raúl Zurita afirma en la presentación del poemario: “Estamos hablando de un libro extraordinario; ‘Materia oscura’, de Jorge Fernández Granados… su voz marca un nuevo punto de inflexión dentro de la, por demás notable, poesía que se está escribiendo hoy en Hispanoamérica. Creador de una nueva objetividad, Fernández Granados nos hace ver que la noche que miramos es una noche de hecho infinita, rodeada de una materia oscura, impenetrable, que ocupa el 96% del cosmos, que lo atraviesa todo y de la que no sabemos absolutamente nada, salvo que sin ella nada se explica, ni menos el lugar donde nosotros estamos suspendidos”.

La participación de Jorge Fernández Granados en España concluirá con una lectura poética junto con sus connacionales Jorge Valdés Díaz Vélez y Claudia Posadas, a realizarse el 11 de mayo, en el Instituto Cultural de México en España, en la ciudad de Madrid.

CT