Circa inaugura el Festival Cultural de Mayo con un vuelo monumental

Las plumas volaron sobre el escenario del Teatro Degollado mientras un grupo de acróbatas desafiaba la gravedad suspendido entre telas. Así arrancó esta noche la edición 29 del Festival Cultural de Mayo (FCM), que inauguró actividades con el estreno en Latinoamérica de Duck Pond , una reinterpretación contemporánea de El lago de los cisnes creada por la compañía australiana Circa.

La puesta en escena, que también tendrá funciones hoy y el sábado, convirtió el recinto tapatío en un espacio donde el circo contemporáneo desplazó los límites del ballet clásico. A lo largo de tres actos —“El Palacio, un sueño”, “El lago” y “El teatro”—, diez artistas construyeron una historia sobre identidad, exclusión y pertenencia inspirada también en “El patito feo”.

Sin necesidad de diálogos, el montaje sostuvo su narrativa únicamente a través del movimiento corporal , las acrobacias y una iluminación precisa que transformó el escenario en una superficie semejante al agua. El resultado fue una experiencia inmersiva donde cada salto y caída parecía dialogar con la fragilidad emocional de los personajes.

Antes de que iniciara el espectáculo, autoridades culturales y organizadores encabezaron el acto protocolario de apertura. Ahí, Sergio Alejandro Matos, director del festival, destacó la relevancia de concretar el estreno latinoamericano de la obra en Guadalajara.

“Es un proyecto que se ha estado trabajando desde hace dos años para poder estrenarlo en Latinoamérica y se regalará a Guadalajara este estreno. La compañía ha tenido, para este espectáculo, más de 10 mil horas de ensayo a lo largo de cuatro años, cuenta con un impecable vestuario y un trabajo de diseño e iluminación que requirió desmontar en su totalidad la mecánica teatral de este teatro para instalar lámparas de última generación”, expresó.

El director invitó al público a “abrir los sentidos” ante una producción que definió como “uno de los espectáculos más hermosos” que ha visto en su trayectoria cultural y teatral .

Fundada en Brisbane en 2004, Circa se ha consolidado como una de las compañías más reconocidas del circo contemporáneo a nivel mundial. Su propuesta combina danza, teatro y acrobacia extrema bajo la dirección de Yaron Lifschitz, con espectáculos que han recorrido más de 45 países.

Durante la ceremonia inaugural también participaron autoridades estatales y municipales. Carlos González Martínez, director de Cultura Guadalajara, resaltó la capacidad del festival para articular actividades en distintos espacios públicos de la ciudad, mientras que María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad en Zapopan, celebró que el encuentro cultural “conforme comunidad”.

Por su parte, Allen Vladimir Gómez Ruiz, director de Desarrollo Cultural y Artístico de Secretaría de Cultura, aseguró que “mientras se hable de cultura en nuestra sociedad significa que estamos bien”.

La clausura del acto protocolario estuvo a cargo de Andrea Blanco Calderón, coordinadora estratégica de desarrollo social del gobierno de Jalisco, quien subrayó el impacto social del encuentro cultural. “Gracias a este festival podemos tener un espacio de diálogo con nosotros mismos, hacer una pausa en la vida cotidiana y entender que el arte no es exclusivo; tiene que estar en todas las comunidades”, afirmó.

SV