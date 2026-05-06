Artistas cuestionan nuevas reglas de Proyecta Producción; Cultura Jalisco defiende convocatoria

La polémica en torno a la convocatoria Proyecta Producción 2026 escaló esta semana luego de que integrantes de la comunidad artística de Jalisco manifestaran en redes sociales su inconformidad por los cambios en las reglas de operación del programa impulsado por la Secretaría de Cultura estatal.

Ante los señalamientos, la dependencia emitió un posicionamiento público en el que defendió los ajustes realizados y aseguró que estos buscan ampliar el alcance de los recursos y mantener “equidad” en la distribución de apoyos.

Las críticas surgieron principalmente por la reducción del monto máximo que puede recibir cada proyecto —que pasó de 200 mil a 150 mil pesos— y por la limitación en el uso de los recursos para el pago de honorarios, un punto que artistas, gestores y productores culturales consideran perjudicial para un sector históricamente precarizado.

Secretaría defiende reducción de apoyos

En su comunicado, la Secretaría de Cultura de Jalisco sostuvo que el programa mantiene una bolsa total de 8.5 millones de pesos para 2026 y explicó que la disminución del apoyo máximo responde a la intención de beneficiar a un mayor número de proyectos.

“La decisión de ajustar el monto máximo por proyecto a 150 mil pesos responde a un criterio de equidad y cobertura”, señaló la dependencia. “En la edición anterior, diversos proyectos con valor artístico y cultural no pudieron ser apoyados debido a la suficiencia presupuestal disponible”.

La institución insistió en que Proyecta Producción no funciona como una beca individual, sino como un programa social orientado a financiar gastos de producción para proyectos artísticos y culturales en disciplinas como artes visuales, escénicas, literatura, audiovisuales y patrimonio cultural.

Artistas cuestionan límite a honorarios

Otro de los puntos que detonó la inconformidad fue el límite del 10% para el pago de honorarios por participante dentro de los proyectos seleccionados. Diversos agentes culturales señalaron que esta medida desvaloriza el trabajo creativo y dificulta la sostenibilidad económica de quienes producen arte y cultura en el Estado.

Frente a ello, la Secretaría argumentó que la restricción busca evitar que la totalidad del recurso se utilice únicamente para remuneraciones personales.

“En la revisión de solicitudes de la edición anterior, un porcentaje cercano al 20% planteaba destinar la totalidad del apoyo al pago de honorarios”, explicó la dependencia. “Si bien el pago al trabajo artístico es legítimo y necesario, asignar el 100% del recurso exclusivamente a ese concepto modificaría el sentido del apoyo”.

La SCJ sostuvo que el programa está diseñado para financiar procesos integrales de producción cultural y no esquemas de contratación de servicios personales. También aclaró que gastos como renta de equipo, proveeduría, logística, materiales, producción ejecutiva y servicios especializados no están sujetos al límite del 10%, por lo que cada proyecto puede estructurar su presupuesto de acuerdo con sus necesidades operativas.

Crece debate por financiamiento cultural en Jalisco

La controversia ocurre en un contexto en el que diversos sectores culturales han señalado dificultades crecientes para acceder a financiamiento público suficiente en Jalisco.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, Proyecta Producción busca fortalecer “las condiciones económicas del sector artístico y cultural” mediante apoyos directos para la generación de bienes y servicios culturales.

En paralelo, la Secretaría recordó que durante abril realizó sesiones informativas virtuales y presenciales en municipios como Ocotlán, Ameca, Arandas, Zapotlán El Grande y Puerto Vallarta para orientar a las personas interesadas en participar.

“La intención es que las personas solicitantes cuenten con margen suficiente para planear, ejecutar y presentar sus proyectos de manera viable, responsable y transparente”, añadió la dependencia en el documento.

EE