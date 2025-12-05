Enrique Escalona gana Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025

Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se dio a conocer al ganador de la primera edición del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025, organizado por la Universidad de las Américas Puebla.

El escritor Enrique Escalona, originario de la Ciudad de México, fue reconocido por su relato “O Kyrios Jerry”. El autor agradeció la decisión del jurado y comentó que el germen de su cuento nació de un sueño muy vívido.

“Soñé que era una mano nadando en una piscina y, en algún momento, me quedaba en el fondo. El mayor premio es ser leído. Estoy feliz de que el próximo año mi cuento se publique; estaré ansioso por verlo en redes sociales o en impreso”, expresó.

Escalona detalló que el protagonista de su historia es una mano que acumula más experiencias que su propio dueño, y explicó que escribió el texto mientras releía obras de Ítalo Calvino, Franz Kafka y Marcel Aymé.

La reacción de figuras importantes

La escritora Ethel Krauze destacó la originalidad de la obra ganadora y recordó que en México existe una gran tradición cuentística. “Todos los caminos conducen al cuento, y no hay una sola manera de definir este género, ese abrevadero de información que puede ser como un relámpago que ilumina de repente la noche y luego vuelve a la oscuridad. El cuento tiene esa vocación y destino de ser un parpadeo, un sueño, una sensación de nostalgia”, señaló.

Por su parte, Gabriel Wolfson Reyes, coordinador de la licenciatura en Literatura de la UDLAP, subrayó que este tipo de certámenes son cada vez menos comunes. “Hay pocos premios que se otorguen a un cuento único, a un texto individual. Existen premios para libros de cuentos, novelas o poesía, pero reconocer un solo cuento es algo singular”, explicó.

El también narrador recordó que la publicación de un solo texto fue vital para el desarrollo de la literatura mexicana y latinoamericana durante el siglo pasado, por lo que destacó la importancia de impulsar este tipo de concursos. “Es una manera de dar espacio a los jóvenes escritores. Como ejemplo, recibimos más de 600 trabajos, una cantidad extraordinaria. El jurado estuvo integrado por los escritores Iván Soto Camba, Daniel Salinas Basave y Verónica Gerber”, precisó.

Finalmente, Martín Sánchez Camargo, director del Departamento de Letras y Humanidades de la UDLAP, señaló que la universidad promueve la lectura y la escritura con el propósito de abrir caminos hacia el conocimiento científico y humanístico. También anunció que los talleres literarios que se impartirán el próximo año estarán a cargo de los escritores Mónica Nepote y Julián Herbert.

TG