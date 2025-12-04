El jueves en la FIL Guadalajara comenzó con filas que rodeaban los accesos al Auditorio Juan Rulfo desde horas antes. Entre murmullos, comentarios cruzados y teléfonos listos para grabar, el público aguardaba la llegada de Richard Gere, invitado del programa FIL Pensamiento. Cuando finalmente apareció, caminando con calma y saludando a distancia, la sala estalló entre gritos, aplausos y el ruido colectivo que antecede a los encuentros esperados. Gere recorrió el escenario de extremo a extremo, sonrió, levantó la mano y solo necesitó un “Buenas tardes a todos”, dicho en español, para encender otra oleada de voces.

La charla llevó por título 'Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestre el camino', y comenzó con una introducción de Alicia Bárcena. Antes de entrar al tema central, la secretaria comentó: “Iba a decir que quizás Richard y yo podamos irnos después de esta presentación… Ahora tenemos que estar a la altura”. El tono distendido se mantuvo cuando aclaró que, pese a su cargo oficial, en ese escenario ambos preferirían llamarse por su nombre de pila.

Gere continuó esa cercanía al recordar que su esposa es originaria de Galicia. Enseguida habló del paso del tiempo y de cómo la percepción personal cambia con los años. “Tengo 76 años… No sé cómo pasó”, dijo antes de relatar una anécdota con el Dalai Lama sobre la relación entre cambio y crecimiento. Con ese relato, condujo al público hacia su concepción de la identidad como un proceso en constante transformación.

La respuesta del público fue inmediata: aplausos, chiflidos y comentarios que hacían que Gere se detuviera, sonriera y levantara la mano para corresponder. En los pasillos, la gente seguía el diálogo desde pantallas y bocinas colocadas de emergencia para quienes no alcanzaron asiento. Incluso con el auditorio lleno, más asistentes permanecieron afuera, atentos al mínimo movimiento del actor.

En ese ambiente multitudinario, Bárcena retomó aspectos biográficos y profesionales del invitado, así como el estreno del documental Sabiduría y felicidad, del cual Gere fungió como director ejecutivo. “Es una especie de documental porque es una conversación”, explicó él. Detalló que la película combina enseñanza, historia y reflexión espiritual: “Podrán pasar una hora y media con el Dalai Lama… Es una celebración de los 90 años de la vida de un hombre extraordinario”.

La relación del actor con esta figura espiritual influyó en varias de las reflexiones que compartió. Habló de interdependencia, de la “ilusión de la separación” y de la forma en que esas ideas moldearon su visión del mundo. “Si podemos penetrar esa ilusión y sentir que somos historias existentes que giran en torno a la otra… entonces todo cambia radicalmente”, dijo ante un público que escuchaba en silencio, interrumpido solo por exclamaciones de ánimo.

En otro momento, describió cómo esa misma perspectiva lo ha llevado a promover prácticas basadas en la compasión. “No hay manera de que podamos ser crueles unos con otros”, afirmó al explicar que su acercamiento a la filosofía budista ha sido un proceso prolongado, acompañado por maestros y experiencias personales.

La directora de la FIL, Marisol Schulz, presentó al actor con un discurso previo a su entrada, destacando la relevancia pública de su trayectoria. “Su voz siempre firme y serena ha acompañado causas que buscan aliviar el sufrimiento, proteger la vida y recordarnos que cada uno forma parte de una comunidad global”. Además, subrayó la pertinencia del título de la charla como una invitación a pensar en la responsabilidad colectiva y en la necesidad de imaginar futuros sostenibles.

Al finalizar el encuentro, y antes de subir a su camioneta, Gere se acercó a un grupo de asistentes que lo esperaban detrás de las vallas. Saludó, agradeció los gritos y extendió la mano hacia quienes intentaban obtener un gesto más antes de verlo alejarse entre aplausos.

