El mundo de la moda recibió con sorpresa la salida de Dario Vitale de Versace apenas ocho meses después de haber asumido el cargo de director creativo. La noticia llega tan solo 48 horas después de completarse la venta de la casa de moda del grupo Prada, de acuerdo con información de medios italianos.

La noticia, adelantada por la revista estadounidense Women's Wear Daily (WWD), llega dos días después de la finalización de la adquisición de Versace por parte de Prada al grupo estadounidense Capri Holdings, un acuerdo anunciado en abril y cerrado el 2 de diciembre por un valor de mil 375 millones de dólares (aproximadamente mil 184 millones de euros).

Vitale asumió la dirección creativa de Versace el 1 de abril, sucediendo a Donatella Versace, quien lideró la firma desde 1997 tras el asesinato de su hermano Gianni, cofundador de la marca en 1978.

Antes de su llegada a Versace, Vitale fue director de Diseño e Imagen en Miu Miu, una de las marcas del grupo Prada.

Durante su breve mandato, Vitale presentó una sola colección: la de primavera/verano 2026, mostrada en la Semana de la Moda de Milán en septiembre.

La colección generó una respuesta mixta, con algunos críticos señalando una desconexión estética con el legado de Gianni y Donatella Versace, según medios especializados.

Tras el anuncio de la compra de Versace y sobre el futuro de la marca, Lorenzo Bertelli, hijo de Miuccia Prada y heredero del grupo Prada, confirmó el 19 de noviembre que asumirá el cargo de presidente ejecutivo de la marca una vez completada la compra, aunque no se habló de la dirección creativa.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB