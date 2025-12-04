Estos son los juegos gratis de Nintendo Switch para Navidad

La temporada navideña esta a la vuelta de la esquina, debido a este motivo la empresa japonesa de videojuegos, ha decidido sorprender a los gamers de todo el mundo con una oportunidad única, a continuación te informamos los detalles.

Nintendo ha hecho de conocimiento público que la eShop contará con una variedad de juegos gratuitos, esto como parte de una promoción con un publisher.

Para aprovechar esta promoción sin precedentes, debes tomar en cuenta lo siguiente, esta oferta es posible gracias a una alianza entre No Gravity Games y Nintendo, por lo que la lista de juegos gratis ya esta preseleccionada, para acceder a dicho listado deberás contar con acceso a la tienda digital de Switch.

Para ingresar a la tienda virtual debes tener como requisito indispensable una cuenta registrada, con esta misma deberás reclamar una entrega diaria, comenzando a partir del 12 de diciembre de 2025. Cada entrega será uno de los 11 videojuegos digitales que se estarán obsequiando a la comunidad gamer.

Sin embargo, hay una única condición a tomar en cuenta, No Gravity Games ha hecho la observación de que solo se podrán canjear los juegos siempre y cuando tengas el regalo del día anterior, por lo que es primordial que entres a la tienda digital cada día antes de que se cumpla el lapso de 24 horas o estos dejarán de estar disponibles de manera gratuita.

CT