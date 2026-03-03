El Premio Maguey anuncia su selección para la edición 41 del FICG

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara dio a conocer la selección oficial de películas que integrarán la edición 15 del Premio Maguey, sección dedicada a obras que abordan temáticas relacionadas con la diversidad sexual y la comunidad LGBTQ+. La programación forma parte de las actividades del FICG41 y reúne largometrajes de ficción y documental provenientes de distintos países.

El Premio Maguey contempla tres reconocimientos: Mejor Interpretación, Premio del Jurado y Mejor Película, todos acompañados por la estatuilla EMME. Este año la sección celebra quince años bajo la temática “Queerciañera”.

La selección documental incluye cinco títulos . Calle Cuba (2026), de Vanessa Batista, sigue la vida de cuatro mujeres en La Habana Vieja mientras enfrentan decisiones personales en un contexto social complejo. Desde España llega Cobijo (2026), de Adrián Silvestre, centrado en jóvenes LGBTQ+ que encuentran refugio en un albergue de Guatemala tras procesos migratorios fallidos.

La producción mexicana Mickey (2026), dirigida por Dano García, aborda el proceso de transición de su protagonista a través de archivos personales y encuentros íntimos. También participa Nuestro cuerpo es una estrella que se expande (2025), de Semillites Hernández Velasco y Tania Hernández Velasco, proyecto que explora identidad y memoria mediante recursos visuales y performáticos. Completa la sección Yo tengo dos papás (2026), de Edgar Reyes, documental que sigue el proceso de adopción emprendido por una pareja en Baja California y su impacto familiar y social.

En la categoría de ficción fueron seleccionadas producciones de América y Europa . El círculo de los mentirosos (2026), de Nancy Cruz Orozco, presenta a una estudiante que llega a Guadalajara y se integra a un grupo literario cuya dinámica comienza a fracturarse. Desde Brasil, Daniel Ribeiro dirige Eu Vou Ter Saudades de Você (2026), centrada en una pareja trans que enfrenta cambios personales y profesionales que afectan su relación.

La coproducción entre Estados Unidos y Polonia Erupcja (2025), de Pete Ohs, sigue a dos mujeres cuyas relaciones personales se transforman durante una visita inesperada. También brasileña es Feito pipa (2026), de Allan Deberton, que retrata la vida de un niño criado por su abuela mientras enfrenta conflictos familiares ligados al pasado.

España participa con Iván & Hadoum (2026), de Ian de la Rosa, historia ambientada en un invernadero donde un trabajador enfrenta decisiones personales que afectan su vida afectiva, y con Pioneras (2026), de Marta Díaz de Lope Díaz, situada en los años setenta y enfocada en un grupo de jóvenes que impulsa el futbol femenil en un contexto social restrictivo.

Entre las producciones mexicanas también figuran Lo que nos van dejando (2026), de Issa García Ascot, sobre una científica que viaja a la selva para recuperar archivos de investigación y confronta episodios de su pasado; Se busca (2026), de Kenya Márquez, que sigue el viaje de una adolescente hacia Ciudad Juárez en busca de respuestas personales; y Soy Mario (2026), de Sharon Kleinberg, centrada en un taxista trans que enfrenta cambios personales tras un embarazo.

La selección incluye además No Dogs Allowed (2024), del alemán Steve Bache, que aborda la relación entre un adolescente y un adulto tras una investigación judicial, y On The Sea (2025), de Helen Walsh, producción británica ambientada en una comunidad pesquera donde un hombre casado enfrenta un conflicto personal tras la llegada de un visitante.

YC