FICG 41 impulsará siete causas sociales con sus Galas a Beneficio

La Fundación Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara dieron a conocer las siete asociaciones civiles que formarán parte de las Galas a Beneficio 2026, un programa que destinará recursos de taquilla a proyectos de impacto social.En el marco de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, esta iniciativa busca integrar grandes causas a la experiencia cinematográfica. Tras una convocatoria dirigida a organizaciones con trabajo comprobado en distintos ámbitos de atención comunitaria, fueron seleccionadas siete agrupaciones cuyo desempeño destaca por su incidencia en sectores prioritarios y su capacidad de generar redes de apoyo.Las asociaciones elegidas son Danza Aptitude Arte y Discapacidad, A.C.; Colectivo Pro Derecho de la Niñez, A.C.; Cruz Rosa, A.C.; Juntos Cambiando Vidas, A.C.; Mi Gran Esperanza, A.C.; Fundación PAS, A.C.; y Terapia Integral para Niños con Autismo, A.C. Cada una contará con una alfombra roja dedicada dentro del ciclo, lo que permitirá visibilizar su labor ante invitados especiales, talento internacional y el público del Festival.El modelo contempla que los ingresos recaudados en taquilla durante las funciones se distribuyan de manera equitativa entre las organizaciones participantes. Además del respaldo económico, las asociaciones accederán a la proyección mediática que ofrece uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de Latinoamérica, fortaleciendo su alcance y posibles alianzas.Las Galas a Beneficio se realizarán del 17 al 25 de abril, dentro de la programación oficial del Festival. Cada función reunirá a representantes de las asociaciones, así como a figuras del ámbito cultural y cinematográfico, consolidando un espacio donde el arte se vincula con la participación ciudadana.La cartelera completa de las películas que integrarán este ciclo será anunciada próximamente a través de los canales oficiales. YC