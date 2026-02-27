FICG 41 impulsará siete causas sociales con sus Galas a Beneficio

La Fundación Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara dieron a conocer las siete asociaciones civiles que formarán parte de las Galas a Beneficio 2026, un programa que destinará recursos de taquilla a proyectos de impacto social.

En el marco de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, esta iniciativa busca integrar grandes causas a la experiencia cinematográfica. Tras una convocatoria dirigida a organizaciones con trabajo comprobado en distintos ámbitos de atención comunitaria, fueron seleccionadas siete agrupaciones cuyo desempeño destaca por su incidencia en sectores prioritarios y su capacidad de generar redes de apoyo.

Las asociaciones elegidas son Danza Aptitude Arte y Discapacidad, A.C.; Colectivo Pro Derecho de la Niñez, A.C.; Cruz Rosa, A.C.; Juntos Cambiando Vidas, A.C.; Mi Gran Esperanza, A.C.; Fundación PAS, A.C.; y Terapia Integral para Niños con Autismo, A.C. Cada una contará con una alfombra roja dedicada dentro del ciclo, lo que permitirá visibilizar su labor ante invitados especiales, talento internacional y el público del Festival.

El modelo contempla que los ingresos recaudados en taquilla durante las funciones se distribuyan de manera equitativa entre las organizaciones participantes. Además del respaldo económico, las asociaciones accederán a la proyección mediática que ofrece uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de Latinoamérica, fortaleciendo su alcance y posibles alianzas.

Las Galas a Beneficio se realizarán del 17 al 25 de abril, dentro de la programación oficial del Festival. Cada función reunirá a representantes de las asociaciones, así como a figuras del ámbito cultural y cinematográfico, consolidando un espacio donde el arte se vincula con la participación ciudadana.

La cartelera completa de las películas que integrarán este ciclo será anunciada próximamente a través de los canales oficiales.

YC