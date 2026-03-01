Pulque: tradición viva en cada jícara

n el altiplano mexicano, el horizonte se dibuja con pencas abiertas como brazos. Allí, el maguey guarda un secreto blanco y espeso. De su corazón brota el aguamiel, savia dulce que, al fermentar, se transforma en pulque: una bebida viva que ha acompañado a México desde hace más de 2 mil 500 años.

En tiempos prehispánicos fue llamada “bebida de los dioses”. Reservada a sacerdotes, guerreros y ancianos, ocupaba un sitio ceremonial en culturas como la que floreció en Teotihuacán. Pero no era solo símbolo: también era sustento. En una sociedad donde el maíz era columna vertebral, el pulque aportaba nutrientes y energía.

Hoy, en barras contemporáneas y pulquerías renovadas, ese líquido ancestral vuelve a servirse con orgullo, reivindicado por chefs, mixólogos y científicos.

El arte de fermentar el maguey

El ritual comienza con el tlachiquero, que dos veces al día raspa el interior del agave maduro para estimular la producción de aguamiel. El líquido se recoge con paciencia y se deposita en tinas donde la magia ocurre sin prisas.

No hay levaduras comerciales ni fórmulas estandarizadas: el pulque es un ecosistema. Levaduras y bacterias lácticas —propias del entorno y del maguey— transforman los azúcares en alcohol, ácidos y compuestos aromáticos. El resultado es un perfil sensorial único: notas ligeramente ácidas, matices herbales y lácticos, una textura sedosa y apenas viscosa que se desliza en boca.

Cada productor, cada región y cada variedad de agave imprimen su carácter. Como ocurre con el vino o la cerveza artesanal, el “terroir” también vive en la jícara.

Con información de El Universal

El aguamiel recién extraído del maguey inicia su fermentación natural, base viva del pulque tradicional mexicano. ESPECIAL

México, tierra de fermentos

El pulque forma parte de una tradición milenaria donde la fermentación fue tecnología antes de ser ciencia. En México, distintos pueblos desarrollaron bebidas a partir de:

Frutas, como el tepache.

Savias vegetales, como la tuba de coco y el propio pulque.

Granos, como el maíz en el tesgüino o el pozol.

Cortezas, como el balché.

Fermentar significaba conservar, enriquecer y diversificar la dieta. Era una estrategia culinaria y nutricional profundamente sofisticada.

Ciencia y nutrición

Más allá de su dimensión ritual, el pulque fue un suplemento estratégico. En comunidades cuya alimentación dependía del maíz, ofrecía:

Probióticos naturales: bacterias ácido lácticas capaces de sobrevivir al tránsito gástrico y contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal.

Vitaminas y aminoácidos: complejo B (B1, B2, B3), vitamina C y aminoácidos esenciales como lisina, tirosina y valina.

Minerales: hierro, calcio y fósforo.

Prebióticos del agave: los fructanos presentes en la savia alimentan bacterias benéficas y favorecen la absorción de micronutrientes.

Investigaciones recientes, desarrolladas por científicos de México y Francia, aislaron en el pulque la bacteria Lactobacillus brevis, con potencial anticancerígeno en estudios de laboratorio: logró frenar el crecimiento de células de cáncer de colon hasta en 40% sin afectar células sanas en la muestra. Aunque estos resultados son preliminares y no equivalen a un tratamiento, confirman el interés que despierta este fermento ancestral en la ciencia moderna.

A ello se suma la resiliencia del maguey: planta capaz de resistir heladas y sequías que arrasan cultivos como el maíz. En tiempos adversos, el pulque aportaba calorías y nutrientes esenciales para sobrevivir.

Pulque natural. Tradición líquida que respira en cada sorbo. ESPECIAL

Un brindis con conciencia

En su renacimiento gourmet, conviene recordar que el pulque es alcohol. La Organización Mundial de la Salud advierte que no existe un nivel completamente seguro de consumo. Está clasificado como carcinógeno del Grupo 1 y su ingesta crónica o excesiva incrementa el riesgo de múltiples enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer y daños hepáticos y cardiovasculares.

Entre tradición y laboratorio, entre campo y barra contemporánea, el pulque demuestra que es mucho más que una curiosidad histórica. Es paisaje, microbiología y memoria líquida.

Servido frío, natural o curado con frutas, el pulque vuelve a la mesa con la elegancia rústica del maguey y la vitalidad de un fermento que nunca dejó de estar vivo.

