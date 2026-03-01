Cuando el arte busca y denuncia

En una época marcada por la aceleración constante y la hegemonía de las pantallas, la Universidad de Guadalajara (UdeG) propone una pausa: volver al teatro como experiencia compartida. A través de Cultura UDG y su Coordinación de Artes Escénicas y Literatura, la institución presentó la cartelera de marzo en el Teatro Experimental de Jalisco, configurando un mapa escénico que no sólo diversifica públicos, sino que también ensaya una reflexión crítica sobre el presente. La apuesta no es menor: reunir en un mismo espacio la fragilidad íntima de la familia, la potencia creadora de la infancia, la devastación ambiental, la violencia estructural y la sátira política.

La coordinadora de Artes Escénicas y Literatura, Virginia Guardado, sintetizó el espíritu de la programación al afirmar que “hablar de teatro es hablar de encuentro y de vivir una historia en colectivo”. Su declaración, más que una invitación protocolaria, es una toma de postura frente a la fragmentación contemporánea. El teatro, en este contexto, se reivindica como un territorio donde la experiencia no puede pausarse ni reproducirse a voluntad; ocurre en tiempo real, frente a otros cuerpos, y exige presencia. Así, la accesibilidad en precios y los descuentos para la comunidad universitaria no sólo buscan llenar butacas, sino propiciar comunidad.

En “Cosas raras”, dirigida por Jorge Tadeo, la escena se convierte en un espejo de la incertidumbre doméstica. La historia de Tania y Beto, marcada por la ausencia repentina del padre que no regresa a casa, explora la manera en que un vacío reconfigura identidades y vínculos. La llamada “vibra tapatía” de su dramaturgia no se reduce a un color local, sino que ancla la experiencia en una cotidianidad reconocible. El duelo y la transformación familiar adquieren aquí una dimensión colectiva: el público no observa desde lejos, sino que acompaña, respira y se estremece con los personajes. La segunda temporada de la obra confirma que el dolor íntimo, cuando se comparte, deja de ser solitario. La obra será presentada los días viernes 6, 13 y 20 de marzo, a las 20:00 horas.

“Cosas raras”. Drama íntimo que explora la ausencia y reconfigura la familia desde la incertidumbre cotidiana. ESPECIAL

Si “Cosas raras” se adentra en la herida familiar, “Aburrido” propone un gesto aparentemente sencillo pero profundamente contracultural: defender el aburrimiento. Dirigida y actuada por Oz Jiménez, esta pieza destinada a infancias de 0 a 3 años reivindica el vacío como condición de posibilidad para la creatividad. En una sociedad que teme al silencio y a la inactividad, la obra sugiere que la construcción de identidad comienza precisamente en esos espacios no saturados de estímulos. El teatro, en este caso, se adapta a los ritmos mínimos de la primera infancia y reconoce su derecho a la cultura no como concesión, sino como necesidad formativa. La pieza será presentada los días domingo 8 y 15 de marzo, a las 13:00 horas.

La reflexión se desplaza hacia el territorio y sus tensiones en “Existen muchas formas de llegar a la costa”, bajo la dirección de Aristeo Mora. La obra examina los efectos del turismo masivo en el litoral de Nayarit, cuestionando la promesa de desarrollo que a menudo encubre procesos de gentrificación y despojo. El escenario se convierte en un espacio de pensamiento social donde se entrelazan testimonios y ficción, evidenciando que el paisaje no es neutro: está atravesado por intereses económicos y por la fragilidad de los ecosistemas. El teatro, así, no sólo representa conflictos; los problematiza y los devuelve al público como preguntas urgentes. Las funciones serán los días 18 y 19 de marzo, a las 19:00 horas

Uno de los núcleos más intensos de la programación se encuentra en “A lo mejor te encuentro (y cuando te encuentre, voy a abrazarte mucho)”, dirigida por Miguel Lugo. La obra aborda la desaparición forzada en México no desde la abstracción estadística, sino desde la colaboración con colectivos de búsqueda como Luz de Esperanza y Colectivo Hilos. Esta articulación entre creación artística y experiencia directa convierte la escena en un espacio de memoria activa. La decisión de donar parte de la taquilla a las labores de búsqueda refuerza la dimensión ética del proyecto: el arte no sólo representa la ausencia, sino que se compromete con la acción. Las funciones son los días sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo, a las 19:00 horas.

"Un ataúd para dos": Sátira política donde la funeraria se convierte en metáfora del poder y del absurdo electoral. ESPECIAL

Finalmente, la ironía y el humor negro irrumpen en “Un ataúd para dos”, de Juan Damián, donde la muerte y la política comparten escenario. Dos candidatos rivales, obligados a incinerar a sus parejas el día del escrutinio electoral, encarnan la farsa de un sistema atravesado por sospechas de fraude. La funeraria deviene metáfora del poder: un espacio donde se negocia incluso con lo irreparable. La risa que provoca la obra no es evasión, sino un mecanismo de distanciamiento crítico que permite reconocer la absurdidad de ciertas prácticas políticas. Funciones hoy y el 15 de marzo, a las 18:00 horas.