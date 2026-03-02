Este domingo fue presentado el proyecto artístico “Trazos Mundialistas” como parte de las acciones previas al Mundial 2026 por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien aseguró que esta iniciativa de arte urbano busca fortalecer la identidad cultural y transformar espacios públicos mediante intervenciones plásticas inspiradas en el futbol.

Acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y la secretaria de Cultura del estado, Melissa Segura Guerrero, el mandatario estatal dio el primer brochazo del mural inaugural, realizado en las columnas del Viaducto del municipio de Guadalupe, como parte del programa Ponte Nuevo, Ponte Mundial.

Durante el acto destacó que el proyecto apuesta por el arte urbano como una herramienta de transformación social y diálogo comunitario, además de que representa una muestra de colaboración institucional y una visión cultural de largo plazo que aprovecha un evento global como el Mundial.

"Trazos Mundialistas es una apuesta por el arte urbano como herramienta de transformación, como puente de diálogo y como expresión viva de nuestra identidad. Es una muestra de lo que podemos lograr cuando la cultura articula esfuerzos, cuando la colaboración se convierte en método y cuando un evento global como el Mundial se integra en una visión cultural de largo plazo", puntualizó el gobernador Samuel García.

Subrayó que la iniciativa busca consolidar al estado como referente en cultura y arte, al tiempo que genera espacios públicos más accesibles y significativos para la ciudadanía. Por su parte, Mariana Rodríguez afirmó que la propuesta pretende resignificar espacios urbanos cotidianos y convertirlos en puntos de encuentro comunitario.

"Eso es lo que estamos haciendo con Ponte Nuevo Trazos Mundialistas, convertir al estado en un museo abierto, volver las columnas en lienzos, llenarlos de color, de identidad y de memoria", apuntó.

“Trazos Mundialistas” es un proyecto interinstitucional de arte público en el que participan 18 instituciones y el municipio de Guadalupe, enfocado en la activación del espacio urbano mediante intervenciones artísticas con temática futbolística. Cuenta con el patrocinio de Grupo Berel y será coordinado por el artista plástico Asero Rodríguez; además forma parte del Corredor de Arte Urbano Nuevo León 2026.

